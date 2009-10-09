IMF protestocularına 192 gaz bombası

İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok, IMF toplantılarını protesto gösterileri sırasında polisin, 192 adet SMOKE adı verilen ve elle atılan gaz bombası kullandığını söyledi. Altınok'un verdiği bilgiye göre, panzerlerden püskürtülen tazyikli suya 140 litre göz yaşartıcı solisyon katıldı ve göstericilere de 400 boya fişeği atıldı.



Vatan gazetesi yazarlarından Mustafa Mutlu, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok ile görüşmesinde öğrendiği operasyona ilişkin bilgileri bugünkü (09 Ekim 2009) yazısına taşıdı. Mutlu'nun yazısı şöyle:



Dünkü yazımda Emniyet Genel Müdürü’ne sormuştum:

İstanbul Polisi, IMF ve Dünya Bankası’nı protesto eden göstericilerin arasına sızan teröristleri tek tek bildiği halde, neden önceden yakalamadı?

Yanıt, gösteriye müdahale eden ekiplerin başında yer alan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok’tan geldi.

İşte, polis gözüyle IMF Meydan Savaşı’nın tüm detayları:

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Soru: Göstericilerin hepsi bu eylemlere karıştı mı? Karışmadıysa, polisin müdahalesi neden sadece eylem yapanlarla sınırlı kalmadı?

Altınok: “Taksim’de gösteri yapılmasına normalde izin verilmiyor. Ama İstanbul Valiliği, sırf bu toplantılar için sivil toplum kuruluşlarının 2 bin 500 kişilik bir kitlesel basın açıklaması yapmasına müsaade etti. Ben bu eylemi düzenleyen DİSK, KESK, Tabipler Odası, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği yetkilileriyle görüştüm ve 300-400 kişilik bir militan grubunun aralarına karışabileceğini belirterek, gerekli önlemi almaları istedim. KESK Başkanı Sami Evren basın açıklamasının sonuna geldiğinde, protestocuların arasına sızmış bulunan 300-400 kişilik bir grup polise molotof kokteyli attı. Bu eylemcileri, o grubun içinden tek tek seçerek almamız mümkün değildi.”

Soru: Polisin aşırı güç kullandığını düşünmüyor musunuz?

Altınok: “Daha az güç kullansaydık, bu eylemlerin yarattığı tahribat çok daha büyük olur, hatta çok sayıda ölüm olayı bile meydana gelirdi.”

Soru: Gözaltına aldığınız eylemcilerin çoğu serbest bırakıldı...

Altınok: “Bu tamamen yargının takdiri. Eylemcilerin amacı IMF’yi protesto etmek falan değil, şiddet kullanarak örgütsel amaçlarına ulaşmaktı. İlk günkü olaylarda 100, ikinci gün de 46 eylemciyi gözaltına aldık. İlk gün gözaltına aldığımız göstericilerden 2’si tutuklandı, 98’i serbest bırakıldı. İkinci gün gözaltına alınanların yasal süreci ise devam ediyor.”

Soru: Kameralara takılan ve bir polis helikopterini havai fişekle düşürmeye çalışan eylemciler yakalandı mı?

Altınok: “Olaylara katılan kişileri video kayıtlarından ve fotoğraflardan tek tek tespit ediyoruz. Hepsi yakalanacak ve hesap verecek.”

Soru: Polis, tribünde olay çıkartması muhtemel taraftarları bile önemli maçların oynanacağı günlerde gözetim altına alıyor. Peki; kimliklerini bildiğiniz ve her toplumsal gösteriyi savaşa döndüren bu militanları neden gözetim altına alarak olay çıkarmalarını önlemiyorsunuz?

Altınok: “Doğru... Çoğunun kimliğini biliyoruz. Ama tribün terörünü önleyen düzenleme, özel bir yasayla sağlandı. Bunun için Sporda Şiddeti Önleme Yasası çıkartıldı, her ilde bir İl Spor Güvenlik Kurulu oluşturuldu. Olay çıkartan taraftarlar bu kurul tarafından takip ediliyor; maçlara girmeme ya da para cezası gibi idari cezalara çarptırılıyor. Ne yazık ki; tribündeki şiddeti önlemek için çıkarılan bu düzenleme, toplumsal olaylar için geçerli değil. Polis, daha önce olay çıkaran kişileri, böylesine önemli gösteriler öncesinde gözetim altına alıp, gösteriler bitinceye kadar misafir etme yetkisine sahip değil. Bunun için yasanın değişmesi gerekiyor.”

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İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı’nın sözleri böyle...

Aktarması benden, yorumlaması sizden!







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192 GAZ BOMBASI!



İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Altınok’a polisin son olaylarda kullandığı mühimmatın miktarını sordum. Bana verdiği liste aynen şöyle:

* SMOKE adı verilen ve elle atılan gaz bombasından 192 adet.

* Göz yaşartan ve panzerlerden sıkılan suyun içine karıştırılan özel solüsyondan 140 litre.

* Göstericilere atılan boya fişeklerinden 400 adet.

Meraklısına duyurulur!





