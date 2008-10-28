IMF önündeki kuyruk uzuyor

Rodrik: IMF acilen herekete geçmeli

IMF parasına ihtiyaç yok ama...

ABD ile başlayan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan kriz IMF'yi yeniden gözde yaptı. Krizin vurduğu ülkeler sırayla IMF'nin kapısına dikilirken arka arkaya yeni anlaşma haberleri geliyor.Krizden en ağır darbeyi alan ülkelerin başında gelen İzlanda, IMF'ye ilk koşan ülke oldu. Görüşmeler kısa sürede anlaşma ile sonuçlanırken, IMF İzlanda'ya 2.1 milyar dolarlık finansman sağlayacak.Belarus da yaşanan krizden korunmak için IMF'den yardım talep etti. Belarus, kayıplarını telafi etmek için IMF'den en az 2 milyar dolar istiyor.Kamu bankalarında bazı sıkıntılar yaşayan ve çelik fiyatlarındaki düşüşten olumsuz etkilenen Ukrayna da kurtulmak için çareyi IMF ipine sarılmakta buldu. Yapılan anlaşmaya göre IMF önümüzdeki iki yıl boyunca bu ülkeye toplam 16.5 milyar dolar kredi aktaracak.Ukrayna'dan sonra IMF denetimi isteyen ülkeler arasına Macaristan girdi. Para birimi büyük değer kaybeden borç yapısı ile ilgili sorun yaşayan Macaristan ile IMF arasındaki anlaşmanın detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak .Öte yandan Pakistan da ekonomisini istikrara kavuşturmak ve ödemeler dengesindeki krizden kaçınmak için 10-15 milyar dolar tutarında paket konusunda IMF ve diğer kurumlarla gayrı resmi görüşmeler yürütüyor.IMF'nin en sadık müşterisi olan Türkiye'nin anlaşma yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Ankara'dan gelen haberler Türkiye'nin istediği şartlar olmadığı takdirde anlaşmanın da gerçekleşmeyeceği yönünde. Ancak iş dünyası ve piyasalardan IMF ile anlaşma yapılması yönünde yoğun bir baskı var. İşadamları, IMF ile anlaşmanın piyasalara güven aşılacağını ve Türkiye'ye para girişini artıracağını düşünüyor.IMF ile Türk yetkililer arasındaki görüşmeler halen devam ediyor.