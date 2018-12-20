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Ekonomi

IMF / Lagarde: Güney Afrika'nın finansal destek talebi olmadı

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika'nın IMF'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi

20 Aralık 2018 14:01

İstanbul, 20 Aralık (DHA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Güney Afrika\'nın IMF\'den bir finansal yardım programı talebi olmadığını söyledi.
Güney Afrika\'da büyümenin bu yıl yüzde 1.0\'in altına kalmasının beklenmesi ve işsizliğin rekor düzeylere yaklaşması, IMF\'ten finansal destek talep edilebileceği yolunda yorumlara neden olmuştu.
Lagarde, Güney Afrika\'da yaptığı açıklamada, \"Herhangi bir finansal  desteği veya bir programı tartışmak için burada değilim. Bu yönde herhangi bir talep almadık\" diye konuştu.

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