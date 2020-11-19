IMF: Küresel toparlanma hız kesiyor olabilir; riskler sıra dışı ölçüde yüksek

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) perşembe günkü raporunda küresel ekonomik faaliyetlerin hazirandan beri arttığı ancak toparlanmanın hız kesiyor olabileceğine ilişkin sinyaller geldiği uyarısında bulundu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, IMF, varlık fiyatlarındaki artışın reel ekonomiden koptuğunun ve finansal istikrara yönelik potansiyel tehdidin altını çizdi.

Washington merkezli fonun perşembe günkü raporunda "Küresel ekonomik faaliyet Haziran'dan bu yana arttı. Ancak toparlanmanın hız kesiyor olabileceğine ve krizin büyük bir ihtimalle derin ve benzersiz yaralar bırakacağına ilişkin sinyaller var. Belirsizlik ve riskler sıra dışı ölçüde yüksek" ifadeleri yer aldı. İngiltere, Almanya ve Fransa, ABD ve Avustralya'daki yeni kısıtlamaların büyümeyi olumsuz etkileyeceği söylendi.

Bloomberg Economics'in yüksek frekanslı verileri faaliyetlerin geçen ayın ortasından bu yana daraldığını gösterdi. "Ülkeler Kovid-19 krizinin diplerinden geri tırmanmaya başladı." diyen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, "Fakat enfeksiyonlardaki yeni artış birçok ekonomide bu tırmanışın ne kadar zor ve belirsiz olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

IMF hükümetlere ve merkez bankalarına politika desteklerini zamanından erken geri çekmemeleri konusunda çağrıda bulundu. Aşı haberleriyle birlikte iyimserliğin artmasına rağmen Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nda (AMB) yakın zamanda daha fazla teşvik verilmesi konusu tartışılıyor.

Bazı ekonomilerin gelecek yıl daha fazla mali destek için mevcut bütçelerinin ötesinde alanı bulunduğunu belirten Georgieva, genişletilmiş işsizlik hakları gibi hayat kurtarıcı desteklerin kesilmemesi uyarısında bulundu.

Bununla birlikte ABD'li siyasetçiler arasındaki yeni bir teşvik paketi görüşmeleri durdu. Önceden alınan tedbirlerin de süresi yakında dolacak. Avrupa'da ise şartlar üzerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle büyük bir toparlanma fonu risk altında.

IMF geçen ay dünya ekonomisinin virüs kontrol altına alınana kadar inişli çıkışlı bir toparlanmayla karşı karşıya olduğunu ifade etmişti. Kurum o dönem, ekonomik daralma tahminini hazirandaki yüzde 5.2'den yüzde 4.4'e düşürdü. Ancak yine de söz konusu rakam 1930'lardan bu yana görülen en ciddi daralmanın yaşanacağını işaret ediyor.