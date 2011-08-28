-Imf: ''Küresel ekonomi tehlikeli bir döneme girdi'' JACKSON HOLE (A.A) - 28.08.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide risklerin arttığı ve hükümetlerin büyümeyi güçlendirmek için adımlar atması gerektiği uyarısında bulundu. Kansas City Fed'in ABD'nin Wyoming eyaletinin küçük bir kasabası Jackson Hole'da düzenlediği toplantıda konuşan Lagarde, ''Bu yaz ortaya çıkan gelişmeler tehlikeli bir dönemde olduğumuzu gösterdi. Kırılgan toparlanmanın rayından çıktığını görüyoruz. Bu yüzden şimdi harekete geçmeliyiz'' dedi. ''Küresel ekonomide aşağı yönlü riskler artıyor. Bu riskler, güvendeki kötüleşme ve siyaset yapıcıların gerekli kararları alma inancına sahip olmadıkları ya da basitçe alma niyeti bulunmadıkları algısının artmasıyla daha da ağırlaştı'' diyen Lagarde, merkez bankalarına, kırılgan küresel toparlanmayı korumaları için faiz oranlarını düşük seviyelerde tutmaları ve ''alışılmadık'' adımlar atmayı düşünmeleri çağrısında bulundu. Gelişmiş ekonomilerin borçlarını kontrol altına almak için uzun vadeli planlar oluşturması, ancak aynı zamanda toparlanmayı tehlikeye atmamak amacıyla çok hızlı kemer sıkma önlemleri uygulamaması gerektiğini ifade eden Lagarde, ''Makroekonomik politikalar büyümeyi desteklemeli. Para politikası, resesyon riskinin enflasyon riskinden daha önemli olması nedeniyle daha uyumlu kalmaya devam etmeli'' ifadesini kullandı. Gelişmekte olan ülkelere de sorumluluk düştüğünü, bazı ''anahtar'' ülkelerin iç talebi düşürdüğünü ve para birimlerinin değerlenmesini önlediğini söyleyen Lagarde, bu tür önlemlerin gelişmekte olan ekonomilerin küresel büyümeye büyük katkı vermesini engellediğini bildirdi. Lagarde, ''Herkes şunu anlamalı, ayrışma bir efsane. Gelişmiş ekonomiler resesyona girerse gelişmekte olan piyasalar bundan kaçamayacak'' dedi.