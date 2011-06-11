IMF koltuğuna en yakın isim Christine Lagarde

T24

IMF, eski başkan Dominique Strauss-Kahn'ın New York'da kaldığı oteldeki bir oda temizlikçisine cinsel tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanması ardından başkansız kalmıştı.Christine Lagarde, 2008 yılında tanınmış bir işadamıyla olan hukuki sorunun çözülmesi için, yüksek miktarda bir ödeme yapmış olmakla yetkisini kötüye kullanıp kullanmadığını, bugün, üst düzey üç Fransız yargıcının vereceği hükümle öğrenecekti. Ancak mahkeme bu konuda bir soruşturma açılıp açılmaması konusundaki kararını, 8 Temmuz'a, yeni IMF Başkanının atanması sonrasına erteledi.Güney Afrika Maliye Bakanı Trevor Manuel'in, IMF başkanlık yarışına son anda girebileceği belirtiliyor.Güney Afrika radyosunda demeç veren Manuel, "Henüz adaylığımı koymadım. Şu anda benim tek düşüncem Güney Afrika." dedi.Başkanlık yarışının başlıca adayları, halen lobi çalışmalarını tamamlamak üzereler.Lagarde, dün Afrika Kalkınma Bankası'nın yıllık toplantısına katılmak üzere, Çin'den Portekiz'e geçti. Lagarde, yola çıkarken, "Çinli yetkililerle yaptığı görüşmelerden çok büyük bir mutluluk duyduğunu" söyledi. Lagarde, daha önce Hindistan ve Brezilya'yı ziyaret etmişti.Kampanyasını Hindistan ve ABD'de sürdüren Carstens de, "Bu görüşmeler ardından çok olumlu duygular içindeyim. Ama tabii karar onlara ait olacak." dedi.Rusya ve diğer bazı eski Sovyet Cumhuriyetleri'nce aday gösterilen Marchenko ise, Lagarde'ın favori isim olduğunu kaydetti.