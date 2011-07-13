-IMF, İTALYA'YI UYARDI WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya'yı kamu borcunu azaltmak üzere hazırlanmış kemer sıkma planını kararlı bir şekilde uygulaması konusunda uyardı. IMF yayımladığı İtalya ekonomisine ilişkin yıllık raporunda, İtalya hükümetinin ülkenin bütçe açığını 2012 yılında gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 3'ü seviyesine indirmeyi hedefleyen tasarruf planını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Tasarruf paketinin uygulanmasında kararlığın anahtar olduğunu vurgulayan IMF, zira tasarruf paketinin piyasalar üzerinde olumlu etki yaratacağına işaret etti. IMF, piyasadaki kaygıların artmasının İtalyan banka ve sigorta şirketlerinin bilançolarını olumsuz etkileyeceğine dikkati çekti. IMF ayrıca, hükümeti vergi reformu planının ayrıntılardan yoksun olduğu konusunda eleştirdi. Fon, İtalya'nın ekonomisini iyileştirmek için daha fazla çaba göstermesi gerektiğinin altını çizerek, yalnızca sürdürülebilir büyümenin kamu borç yükünü azaltacağını ifade etti. Kuruluş, İtalya'nın ekonomik büyüme beklentisinin iyimser olduğuna da işaret ederek, ülkenin borcunu azaltmak için düzenlenen harcama kesintilerinin uygulanmasında kararlı olunması çağrısında bulundu. IMF, geçen yıl yüzde 1,3 oranında büyüme kaydeden İtalya ekonomisinin bu yıl yüzde 1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. İtalya hükümeti, 30 Haziran'da Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 3 yıllık 48 milyar avro tutarındaki tasarruf planının perşembe günü Parlamentoda, pazar günü ise Alt Komisyonda onaylanması için çaba gösteriyor. İtalya, Avro Bölgesi'nde Yunanistan'ın ardından kamu borç yükü en yüksek ikinci ülke. Ülkenin kamu borç yükü, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 120'sine ulaşmış durumda. -FRANSIZ BANKALARI DA RİSK ALTINDA Fransız bankaları, ellerinde bulunan 392,6 milyar dolarlık İtalyan kamu ve özel sektör borcu nedeniyle büyük bir riskle karşı karşıya bulunuyor. Merkezi İsviçre'de bulunan Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, 2010 yılı sonu itibariyle Fransız bankalarının elinde 392,6 milyar dolarlık İtalyan kamu ve özel sektör kağıdı bulunuyor. Bu miktar Alman kreditörlerin ellerinde bulundurduklarının iki katından fazlasını oluşturuyor. BIS'e göre, yabancı bankaların elinde bulunan İtalyan borçlarının yaklaşık yüzde 45'i Fransız finansal kuruluşlarında bulunuyor. BNP Paribas ve Credit Agricole'ün de içinde bulunduğu Fransız bankaları, Avro Bölgesi'nin en borçlu ülkelerinden İtalya nedeniyle çok büyük bir risk taşıyor. Fransa'nın en büyük bankası BNP Paribas'ın hisseleri bu ay yüzde 12, Credit Agricole'un hisseleri ise yüzde 14 ve Fransa'nın varlıklar açısından en büyük 3. bankası Sociate Generale de yüzde 12 değer kaybetti. Londra'daki Rathbone Brothers'ın analisti Julian Chillingworth, piyasalar yabancı oyunculara açıldığında BNP Paribas gibi Fransız bankalarının İtalya'da çok önemli pozisyonları üstlendiklerini, şimdi ise yukarı yönlü risklerle karşı karşıya bulunulduğunu söyledi. İtalya, 1,6 trilyon avroluk (2,23 trilyon dolar) borcuyla Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor, dünyada ABD ve Japonya'nın ardından 3. sırada yer alıyor. Uzmanlar, İtalyan borsasının 11 Temmuz'da ''ayı piyasasına (Bear Market)'' girdiğini belirtiyor. Credit Suisse Group'dan bir grup stratejist'e göre ise İtalya'nın en büyük avantajı diğer Güney Avrupa ülkelerine göre, düşük dış borcu bulunması, borçlarının vadesinin uzun olması ve konut piyasasında bir ''balon'' olmaması.