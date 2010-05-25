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Ekonomi

IMF İspanya'yı uyardı

IMF, "İspanya'nın, ekonomisinin düzelmesini sağlamak için kapsamlı reformlara ihtiyacı bulunduğunu" bildirdi.

25 Mayıs 2010 03:00

T24- Uluslararası Para Fonu (IMF), "İspanya'nın, ekonomisinin düzelmesini sağlamak için kapsamlı reformlara ihtiyacı bulunduğunu" bildirdi.


IMF'den yapılan açıklamada, İspanya'nın "ciddi" güçlüklerle karşı karşıya bulunduğu, bu güçlüklerin, işlevsel olmayan istihdam piyasası, patlayan emlak balonu, büyük mali açık, zayıf verimlilik büyümesi, zayıf rekabet edebilirlik ve bankacılık sektörü olduğu belirtildi.


Büyümeyi artırıcı yapısal reformlara ihtiyaç bulunduğu, mal piyasası ve konut sektöründe iyileşme sağlanması, özellikle istihdam piyasasının revizyondan geçirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, emeklilik reformunun hızla uygulanması, bankacılık sisteminin sağlamlaştırılması ve reformdan geçirilmesinin hızlandırılmasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.  

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