-IMF İRLANDA PARLAMENTOSUNUN ONAYINI BEKLİYOR DUBLİN (A.A) - 10.12.2010 - Uluslararası Para Fonu (IMF), İrlanda'ya yapacağı 22,5 milyar avro tutarındaki yardımı, yardım paketine ilişkin kararın İrlanda parlamentosundan çıkmasından sonra serbest bırakacak. İrlanda Başbakanı Brian Cowen, dün yapılan parti toplantısının ardından, yasal bir gereklilik olmasa da, AB-IMF yardımının 15 Aralık'ta meclisin onayına sunulacağını açıklamış, bunun muhalefet partilerine itiraz gerekçelerini açıklamaları için bir fırsat vereceğini kaydetmişti. IMF'den yapılan açıklamada ise, yardım paketinde IMF'nin payına düşen miktarın, siyasi desteği kuvvetlendireceği düşünülen oylamanın ardından serbest bırakılacağı bildirildi. Borç krizinin altından kalkamayan İrlanda hükümeti, bir süre dış desteğe ihtiyaçları olmadığında ısrar etmiş, baskıların artması üzerine AB ve IMF'den yardım talebinde bulunmak durumunda kalmıştı.