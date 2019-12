IMF ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Yeni bir stand by düzenlemesi çalışmaları hız kazanınca IMF konusundaki yaygın yanlışlar yine ortaya dökülmeye başlandı.



Türkiye’nin IMF ile yeni bir stand by düzenlemesi çalışmaları hız kazanınca IMF konusundaki yaygın yanlışlar yine ortaya dökülmeye ve tartışılmaya başlandı.



‘Yanlışı düzeltmeye çalışmak çoğu kez doğruyu söylemekten daha zordur’ diyen Ekonomist Mahfi Eğilmez, Radikal gazetesindeki köşe yazısında (20.1.2009) yine de zoru seçiyor ve en masumundan en önemlisine IMF ile ilgili yaygın yanlışları sıralıyor.



İşte Mahfi Eğilmez’in okuyucuya, yaygın yanlışları sıralarken doğru bilgilerle ışık tuttuğu yazısı:



IMF ile ilgili yaygın yanlışlar



Yanlışların en masumu stand by düzenlemesine stand by anlaşması yakıştırması yapılmasıyla ortaya çıkıyor. Stand by anlaşması olarak çevrilmesi için İngilizcesi’nin stand by agreement olması gerek. Oysa deyimin aslı stand by arrangement. Bu deyim Türkçe’ye stand by düzenlemesi olarak çevrilebilir. Bu basit bir hata değil çünkü düzenleme ile anlaşma arasında çok derin farklar söz konusu. IMF ile ortak bir program yapmak ve uygulamak isteyen ülke IMF’ye niyet mektubu (letter of intent) verir ve IMF de bunun karşılığında stand by düzenlemesi (stand by arrangement) yapar. Bu bir anlaşma değil, bir tarafın niyet ifadesine göre karşı tarafça yapılmış bir düzenlemedir.



İkinci ve daha önemli bir yanlış IMF’deki icra direktörümüz Willy Kiekens’ın konumuyla ilgili olarak çıkıyor. Yorumlara bakılacak olursa IMF ile bir düzenleme kesinleşmeye doğru gittiği için IMF’den böyle üst düzey bir yönetici geldi. Bu son derecede yanlış yorum bilgi yetersizliğinden ileri geliyor. IMF’nin yönetim kurulu konumundaki kurulunun adı icra direktörleri kurulu. Bu kurul 24 kişiden oluşuyor. Bunlardan beşi (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Japonya) atamayla geliyor, geri kalan 19’u ise seçimle geliyor. Bunlardan birisini Rusya, birisini Çin ve birisini de Suudi Arabistan tek başlarına seçiyor. Kalıyor geriye 16 direktör koltuğu. IMF’nin üyesi olan ülkelerin sayısı 185 olduğu için atamayla icra direktörü belirleyen 5 ve tek başına icra direktörü seçebilen 3 ülke dışındaki 177 ülke kalan 16 direktörü belirliyor. Bunun için de ülkeler, adına IMF jargonunda ‘constituency’ denilen gruplarda toplanıyor ve aralarından en çok kotası olan ülkenin adayını icra direktörü olarak seçiyorlar. Bu icra direktörünün görevi o grupta bulunan ülkelerin haklarını savunmak. Türkiye’nin bulunduğu grupta Belçika, Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyet, Slovak Cumhuriyeti, Lüksemburg, Slovenya, Kazakistan ve Belarus yer alıyor. Bu ülkeler içinde kotası ve oy oranı en yüksek ülke Belçika olduğu için onun gösterdiği aday icra direktörü olarak seçiliyor ve bu ülkeleri temsil ediyor. Yani özetle söylemek gerekirse Belçikalı Willy Kiekens, grubumuzdaki öteki ülkeler gibi bizim de IMF’deki temsilcimiz, bir anlamda elçimiz.

Dolayısıyla IMF gönderdiği için değil, bizim haklarımızı icra direktörleri kurulunda korumak üzere, biz çağırdığımız için geliyor.



Üçüncü ve belki de en önemli yanlış geçmişte yapılan 17 stand by düzenlemesinin işe yaramadığı, yalnızca son iki stand by düzenlemesinin olumlu sonuç yarattığı yanılgısı. Türkiye, bugüne kadar 19 stand by düzenlemesine konu oldu. İlk 15 stand by düzenlemesi son 4 stand by düzenlemesinden farklıdır. İlk 15 stand by düzenlemesi ödemeler dengesi sıkıntıları nedeniyle ortaya çıkan destek arayışlarının sonucu olarak yapılmıştır. Unutmamak gerekir ki Türkiye 1980’lere kadar tarım ürünleri ihraç eden bir ülkeydi. Havalar kötü gidince ihracatı düşer ve ithalat yapamaz hale gelir, IMF desteğine muhtaç kalırdı. O nedenle önceki düzenlemelerin çoğu bu tür geçici ödemeler dengesi krizlerinden çıkabilmek için devalüasyon izni ve biraz da IMF desteği almak için yapılırdı. Ödemeler dengesiyle sınırlı kalan geçmişteki stand by düzenlemelerini, şimdilerde yapılan geniş kapsamlı stand by düzenlemeleriyle karşılaştırmak kesinlikle doğru değildir. Kaldı ki geçmişte yapılmış olan stand by düzenlemelerinin en az yarısı amaca ulaşmak açısından son derecede başarılı sonuçlar vermiştir. 1980’li yıllarda yapılan ve bugünkü stand by düzenlemelerine en çok benzeyen stand by düzenlemelerinin sonuçları ise IMF tarafından dünyaya başarılı program örneği olarak gösterilmiş ve kitap olarak yayımlanmıştır (George Kopits, Structural Reform, Stabilization and Growth in Turkey, IMF Occasional Papers No 52, May 1987.)



