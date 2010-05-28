IMF ile görüşmeler tamamlandı

T24- Hazine Müsteşarı İbrahim Çanakcı, IMF heyeti ile 4. madde görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, heyetin gittiğini ve Staff raporunun Temmuz ayı sonunda ele alınacağını bildirdi.



Çanakcı, Yatırım Ortamı Değerlendirmesi Raporunun açıklandığı toplantının ardından gazetecilerin, IMF heyeti ile ilgili sorusunu yanıtladı.





Çanakcı, Staff raporunun Temmuz ayı sonunda IMF İcra Direktörleri Kurulunda ele alınacağını belirtti.





KRİZ YATIRIMLARDA TAHRİBAT BIRAKIR





Birçok ülkede hem iç hem de yurt dışı yatırımlarda çok keskin düşüşlerin yaşandığına işaret eden Çanakcı, "Yakın tarihimizin belki de en yaygın, en derin ve en uzun süreli krizinin birçok alanda kalıcı tahribat bırakması bir anlamda kaçınılmaz" dedi.





Çanakcı, bu kalıcı tahribatın görüldüğü alanlardan bir tanesinin yatırımlar alanı olduğunu ifade ederek birçok ülkede yatırımlarda keskin düşüşler olduğunu vurguladı.





Yatırımların kompozisyonlarına bakıldığında, bu düşüşlerin daha çok Ar-Ge ve inovasyona yönelik yatırımlarda ortaya çıktığını belirten Çanakcı, bunun, ülkeler için önümüzdeki dönemde potansiyel büyümenin ciddi şekilde aşağı düşmesi riskini içerdiğini söyledi.