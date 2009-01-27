'IMF ile geciken anlaşma, MB'yi sıkıntıya sokabilir'

Türkiye'nin IMF heyeti ile sürdürdüğü görüşmelere verilen arayı 'kötü haber' olarak yorumlayan Goldman Sachs, bunun yapısal mali dengede daha fazla bozulma riski oluşturarak Merkez Bankası için daha zor ve sıkıntılı bir dönem oluşturabileceği uyarısında bulundu.



Bakan Şimşek imzasıyla dün akşam yapılan açıklamayı hatırlatan Goldman Sachs, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Bakan Şimşek'in açıklamalarında kasıtlı bir şekilde kafa karıştırıcı bir üslup kullanılmış olsa da şurası gayet açık ki IMF heyeti ile iki haftadan bu yana yürütülen görüşmlerde anlaşmaya varılarak niyet mektubu imzalanamadı. Diğer bir deyişle IMF ekibi Türkiye'den resmi bir anlaşma olmaksızın ayrılıyor.



Fakat, IMF ile anlaşmaya varılamamış olması gösteriyorki her iki taraf arasında ciddi fikir ayrılıkları var. Bu yanlızca mali hedefler ve finansman konusunda değil aynı zamanda da yapısal politika farklılıklarını içeriyor.



Eninde sonunda IMF ile bir noktada anlaşmaya varılacağına inanıyoruz. Aksi takdirde geniş kapsamlı bir program üzerinde anlaşma sağlanamamasının maliyeti çok yüksek olacaktır.

Fakat görüşmelerdeki bu son ertelemeden anlıyoruz ki, hükümet IMF kartını mümkün olduğunca uzun bir süre, piyasa koşulları hükümeti mecbur etmediği sürece elinde tutmak istiyor. Aksi halde IMF ile bir anlaşma sağlanabilirdi diye düşünüyoruz.



Piyasalar IMF faktörünü fiyatlama sürecini uzattı ve genel olarak bir anlaşmanın sağlanacağı konusunda rahat görünüyor. Piyasalar şimdilik görüşmelerle ilgili gelişmelere çok sert tepkiler vermiyor ancak sonucun daha fazla artması belirsizlikleri artıracak bir unsur olacaktır.



Sonuç olarak, Merkez Bankası agresif faiz indirimi sürecine devam ederken, Hükümetin IMF ile anlaşmaya vardığını görmekten kesinlikle memnun olurdu. Geçtiğimiz 5 yıllık süreç içinde dezenflasyon sürecini destekleyen en önemli unsurlardan biri de yapısal mali denge unsuru ide. Bunun tersine bir gelişme yaşanması TMCB'nin uzun dönemli fiyat istikrarı hedefi açısından çabalarını zedeleyebilir.



Hükümetin IMF ile görüşmelerde isteksiz ve rahat davranması kötü bir sinyal olarak algılanabilir ve yapısal mali dengede daha fazla bozulma riski oluşmasını sağlayabilir. Buna bağlı olarak Merkez Bankası için daha zor ve sıkıntılı bir dönem oluşturabilir"

