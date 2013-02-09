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Ekonomi

IMF ile borç mayıs ayında kapanacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin IMF'ye olan borcunun mayıs ayında kapanacağını belirtti. Şimşek ayrıca, Türkiye'nin 31 milyar lira alacağı olduğunu söyledi.

09 Şubat 2013 21:17

Yalova'da konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin IMF'ye borcunun Mayıs 2013 itibariyle kapanmış olacağını belirtti.
 
Şimşek konuşmasında, "IMF borçları bu mayıs ayı itibariyle sıfırlanmış olacak. Bu önemli, çünkü 1958 yılından bu yana sürekli bir şekilde program, borç diyaloğu oluşmuş, Bu anlamda Türkiye yeni döneme girmiş oldu. IMF’ye borcunu kapatmakla Türkiye artık sınıf atlamış olacak bu bir. İkincisi kamunun dış borcuna baktığınız zaman, kamunun döviz rezervi karşılaştırıldığı zaman bizim dünyadan 31 milyar lira üzerinde alacağımız var. Biz devlet olarak, dış dünyaya hazine olarak, bizim borcumuz net bazda yok. Tam aksine bizim alacağımız var. Rezervlerimizle borcumuzu karşılaştırdığımız zaman devlet olarak bizim, dünyadan alacağımız var. Fakat ülke olarak baktığınızda özel sektörü içine kattığınız zaman tabii ki Türkiye’nin dış borcu var. Ama firmalarımızın da yatırımları var. Firmalarımızın değeri artmış. Olaya o çerçevede bakmak lazım" dedi.
 
Şimşek ayrıca, kamuya ait lojmanların satışının kamuyu mümkün olduğu kadar rasyonelleştirme çabası çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

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