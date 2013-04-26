IMF ile bir dönem kapanıyor, Türkiye borcunu 14 Mayıs'ta kapatıyor

Hazine'nin IMF'ye ödeyeceği yaklaşık 422,1 milyon ABD doları olan son ana para geri ödemesinin tarihi 14 Mayıs olarak belirlendi. Türkiye bu ödemeyle, 52 yıldan beri borçlu bulunduğu IMF ile bir dönemi kapatmış olacak.



Edinilen bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Hazine, 19'uncu stand-by çerçevesinde Uluslararası Para Fonu'na (IMF) son olarak 281 milyon 54 bin 813 SDR (yaklaşık 422,1 milyon ABD doları) ana para ödemesi yapacak.

Böylece Türkiye, 52 yıldan beri borçlu olduğu IMF ile bir dönemi kapatmış olacak.

Türkiye'nin 2002 yılında IMF'ye 16 milyar 246 milyon SDR borç stoku bulunuyordu.

Söz konusu borç stoku, 2005 yılında 10 milyar 247 milyon SDR'ye, 2008 yılında 5 milyar 534 milyon SDR'ye, 2010 yılında 3 milyar 654 milyon SDR'ye, 2011 yılında da 1 milyar 874 milyon SDR'ye kadar geriledi.

Geçen yıl 19'uncu stand-by'dan kalan borç stoku 562 milyon 109 bin 622 bin SDR'ye inmişti.

IMF'nin bütün üye ülkelerin tabi olduğu 4. Madde Değerlendirme Süreci (IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirilen ve yılda bir kez üye ülkelere yönelik ayrıntılı gözden geçirme), her yıl rutin olarak devam ediyor.

Türkiye için stand-by düzenlemesi olmasa bile bu uygulama devam edecek.

International Monetary Fund (IMF), herhangi bir kredi düzenlemesinin bulunmadığı ya da program yürütmediği ülkelerde de temsilcilik bulundurabiliyor.