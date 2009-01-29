IMF görüşmelerine 10 gün ara

Başbakan Erdoğan, IMF ile 8 Ocak'tan bu yana devam eden görüşmelere 10 gün ara verildiğini açıkladı.



Erdoğan "Bir mutabakat sağlandı, hassasiyetlerin bazıları aşıldı, bazıları devam ediyor" dedi IMF ile görüşmelerin sonuçlandırılmamasına mali kural ile merkez yönetim dışında diğer kamu sektörüne yönelik yapısal reformlarda mutabakata varılamamasının neden olduğu ileri sürüldü ..



Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF ile yürütülen görüşmelerde, Türkiye'nin üzerinde durduğu hassasiyetlerin bazılarının aşıldığını, bazılarının ise devam ettiğini bildirdi. Erdoğan, "Bir mutabakat sağladılar, 10 günlük bir ara verdiler çalışmalara" dedi. Erdoğan, dün TBMM'ye gelişinde gazetecilerin IMF ile yürütülen görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, "IMF ile orta ve uzun vadeye bırakılan konular hangileri? Özellikle büyüme konusunda sıkıntı olduğu ifade ediliyor, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Duyulanlar çok doğru değil. Bir mutabakat sağladılar, 10 günlük bir ara verdiler çalışmalara. Onlar da bazı çalışmalar yapacaklar. Arkadaşlarımız da bazı çalışmalar yapacaklar. Hatta Davos'ta IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile orada bir görüşme olacak" dedi.



Hassasiyetler sürüyor



"Bazı konularda hassasiyetleriniz olduğunu başından beri hep söylediniz. Yine aynı konulardaki hassasiyetler sürüyor mu?" yönündeki soru üzerine ise Erdoğan, "Bazıları aşıldı, bazıları devam ediyor" dedi. Erdoğan, "Davos'ta fikir birliği sağlanacağına inanıyor musunuz?" sorusunu da, "Sağlanır, sağlanmaz, biz bildiğimizi onlar da bildiklerini tabii ortaya koyacaklar. Nihai karar, onların da biliyorsunuz kendi başkanlar konseyi var, orada görüşecekler" diye yanıtladı.



Sorun mali kurulda



IMF ile yeni stand-by düzenlemesi kapsamında görüşmelerin sonuçlandırılmamasına iki temel sorunun neden olduğu ileri sürüldü. Söz konusu sorunların mali kural ile merkez yönetim dışında kalan diğer kamu sektörüne yönelik yapısal reformlar olduğu belirtildi. Reuters'a bilgi veren konuya yakın bir kaynak "Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ile görüşmeleri belli bir noktaya getirdi. Ancak, nihai kararı Başbakan Erdoğan verecek" dedi.



Konuya yakın kaynaklar Türkiye'nin IMF ile anlaşmasının beklendiğini, niyet mektubunun da mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerden önce gönderilmesinin öngörüldüğünü söyledi.