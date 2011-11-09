IMF: Dünya ekonomisi 10 yıllık bir kayba sürükleniyor

T24 -

Yunanistan ve İtalya'daki gelişmelerle küresel kriz tehdidi büyürken, IMF'den bir uyarı geldi. Avrupa'daki borç krizinin küresel ekonomi için belirsizlik yarattığına dikkat çeken IMF Başkanı Lagarde, "Ufukta kara bulutlar var" diye konuştu.Krizin aşılması için atılan adımların doğru yönde olduğunu belirten Lagarde, piyasalara güven aşılanması için daha fazlası yapılması gerektiğini söyledi.Largarde, "Eğer hep birlikte cesur adımlar atmazsak ekonomide belirsizlik büyüyecek ve küresel talepte çöküş yaşanacak. Ekonomide 10 yıllık kayıp riskiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.