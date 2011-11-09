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Ekonomi

IMF: Dünya ekonomisi 10 yıllık bir kayba sürükleniyor

IMF Başkanı Christine Lagarde, 'Ufukta kara bulutlar var. Dünya ekonomisi 10 yıllık bir kayba sürükleniyor' dedi.

09 Kasım 2011 02:00

T24 - IMF Başkanı Christine Lagarde, "Ufukta kara bulutlar var. Dünya ekonomisi 10 yıllık bir kayba sürükleniyor" dedi.


 
Yunanistan ve İtalya'daki gelişmelerle küresel kriz tehdidi büyürken, IMF'den bir uyarı geldi. Avrupa'daki borç krizinin küresel ekonomi için belirsizlik yarattığına dikkat çeken IMF Başkanı  Lagarde, "Ufukta kara bulutlar var" diye konuştu.

Krizin aşılması için atılan adımların doğru yönde olduğunu belirten Lagarde, piyasalara güven aşılanması için daha fazlası yapılması gerektiğini söyledi.

Largarde, "Eğer hep birlikte cesur adımlar atmazsak ekonomide belirsizlik büyüyecek ve küresel talepte çöküş yaşanacak. Ekonomide 10 yıllık kayıp riskiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.


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