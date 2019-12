IMF-Dünya Bankası toplantıları için 4 bin 500 araç kiralandı

IMF-Dünya Bankası toplantıları için İstanbul’da araç kiralama rekoru kırıldı. Talepler karşılanamayınca eş-dost lüks araçlarına bile başvuruldu. Kiralanan toplam 4 bin 500 araca 20 milyon dolar ödendi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın İstanbul’da düzenlenen ve 8 gün süren yıllık toplantılarına katılan 15 bin uluslararası ziyaretçinin şehiriçi ulaşımı için 20 milyon dolar harcandı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, 186 ülkenin maliye bakanları, merkez bankası uzmanları, önde gelen işadamları, bankacıları, akademisyenleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri için Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı 2 bin 500 araç ve şoför, Emniyet Genel Müdürlüğü ise makam araçlarını takip için 2 bin yeni araç kiraladı. Otobüs ve minibüs kiralamalarıyla birlikte toplam 4 bin 500 araç için ödenen tutar 20 milyon doları buldu. Bunun 15 milyon doları konuklara tahsis edilen şoförlü otomobillere ve servislere, 5 milyon doları ise emniyet mensupları için kiralan yeni araçlardan oluştu.



Eş-dosttan kiralandı



Türkiye’nin en büyük araç kiralama şirketi Intercity’nin sahibi Vural Ak, IMF toplantıları için gerçekleşen araç kiralamada müşterinin devlet olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası Başkanlığı bu organizasyonun ulaştırması için 1 yıl önceden ihaleye çıktı. İhaleye alan şirket, hizmeti verecek ürünlere sahip olmayınca, araç kiralama şirketlerine yöneldi. Büyük şirketlerin fiyatları yüksek gelince, küçük acentalardan, merdivenaltından, eşten dosttan araçlar kiralandı. Son model BMW’si Mercedes’i olanlar bile günlük 200-300 Euro’ya araçlarını organizasyon için kiraladı.”



Bizim kapımızı çaldılar



Vural Ak, şöyle devam etti: “Ama tüm bunlara rağmen hem yeterli sayıda araç bulunamayınca hem de araçların hiç bir standardı (özellikle rengi) birbirine uymayınca yine bizim kapamızı çaldılar. Biz de bunun üzerine 1400 araç tahsil ettik. Bu araçların 400’den fazlası lüks araçtan oluşuyordu. 30 bin araçlık filomuz var. Günde ortalama 2 bin araç kiraya veriyoruz. Biz istenirse günde 1500 araç verecek güce sahipiz. Bu yüzden IMF toplantıları için bizim kapımız çalındı.”



Günlüğü 150 TL’den başlıyor



IMF toplantıları için kiralanan araçların yüzde 70’inin orta sınıf (C) araçlardan, yüzde 20’sinin üst sınıf, yüzde 10’nunu ise lüks araçlardan oluştuğunu kaydeden Ak, şöyle konuştu: “Ziyaretçilerin çoğuna Renault Megane, Ford Focus, VW Jetta, Ford Mondeo ve VW Passat verdik. Megane ve Focus’ları şoför ve benzin hariç günlüğü 150 TL’ye, VW Jetta, Passat ve Ford Mondeo’yu ise yine soför ve benzinsiz 250 TL’ye kiraladık. Mercedes C ve E, BMW 3 ve 5 Serisi, Audi A4 ve A6’yı ise günlüğü 550 TL’ye şoförlü verdik. BMW 7 Serisi, Mercedes S, Audi A8 ve VW Phateon’dan ise şoförlü olarak günlüğü 950 TL aldık. Her bir araç ortalama 6-7 gün sabah akşam kullanıldı.”



Emniyet eskort için 2 bin araç kiraladı



Vural Ak, İstanbul’daki IMF toplantılarından 3-4 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 4 bin araç kiralamak istediğini belirterek, “Emniyet haklı olarak uluslararası önemli ziyaretçileri eski polis araçlarıyla takip etmek istemedi. İstanbul’un imajına ters bir durum olarak düşündü. Sonra kiralanacak araç sayısını düşürdü. Yaklaşık 2 bin adet bir araç kiralamışlar. Bu araçların çoğu en fazla 1 yaşında Megane Sedan ve Ford Focus gibi modellerdi. Toplantı süresince bu araçlar polis otosuna çevrildi” dedi. Vural Ak, Intercity olarak Emniyet Müdürlüğü’ne araç kiralamadıklarını da belirtti.



Borusan IMF için 205 BMW aldı araçlar ikinci ele düştü



IMF toplantıları için Borusan Otomotiv tarihinde bir ilk gerçekleştirerek yurtdışından 205 adet BMW 520d satın aldı. Toplantılarda bir çok katılımcının ulaşımı bu BMW’lerle gerçekleşirken, toplantıların bitimin ardından Borusan 2-3 bin kilometre yol yapan bu araçları ikinci el olarak bayilerine sattı.



Genç şoförler hizmet verdi, 65 kaza oldu



INTERCITY’nin sahibi Vural Ak, bir haftalık dönemde en büyük sorunun acemi şoförler olduğunu belirterek, şunları anlattı: “Biz lüks araçları şoförle verdik. Bu da takriben 250 civarındadır. Diğer araçlar için ise yetkililer şoför olarak acemi üniversite gençlerini tuttu. Bu gençlerde toplantılar bittikten sonra araçları alıp gidiyor ertesi sabaha kadar ne yaptığı bilinmiyor. Böyle olunca kaza sayısıda fazla oldu. Sadece bizim verdiğimiz araçlardan 65’i kaza yaptı. Tabi bu araçlar kaza yapınca hemen yenisiyle değiştirmek zorundasınız” yorumunu yaptı.