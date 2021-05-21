IMF'den küresel aşılama için 50 milyar dolarlık Covid-19 yardım paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 yıl sonuna kadar tüm dünya nüfusunun yüzde 40'ını 2022 sonuna kadar da yüzde 60'ını aşılamak için 50 milyar dolarlık Covid-19 yardım paketi teklifi açıkladı. Böylece IMF 2025 yılına kadar dünya ekonomisine 9 trilyon dolar enjekte edecek.

Bloomberg'in aktardığınasSalgının şu ana kadar dünyada 3,5 milyon insanı öldürdüğünü vurgulayan IMF, eşit olmayan sağlık görünümünün dünya için ciddi bir risk teşkil ettiğini belirtti.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, salgını bir an önce sonlandırmak için zengin ülkelerin yardım hibelerini artırmaları gerektiğini söyledi.

IMF Başkanı, "Bu pakete en fazla desteği vermesi talep edilen gelişmiş ülkeler, kamu yatırımlarından modern tarihteki en yüksek getiriyi sağlayacak. Bu GSYH’lerinin yüzde 40’ına ve 1 trilyon dolarlık ek bir vergi gelirine tekabül ediyor” dedi.

Paketin 50 milyar dolar civarında bir maliyeti olması beklenirken bunun 35 milyar dolarını zengin ülkelerin hibeleri, 15 milyon dolarını ise ulusal hükümetlerin düşük ya da sıfır faizli kredileri oluşturacak.

G20 ülkeleri halihazırda 22 milyar dolarlık bir hibe vermeyi kabul ederken geriye 13 milyar dolarlık ek bir hibe ihtiyacı kalıyor.

IMF’nin öngörülerine göre, bu yıl 1 milyar doz aşı yardımı yapılabilecek ve 2022 yılında fazladan 1 milyar dozluk bir üretim gerekecek.