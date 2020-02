IMF'den Davos öncesi "küresel belirsizlik" uyarısı

Bu yıl birçok liderin katılmayacağı Davos Forumu öncesi IMF, ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi konuların küresel belirsizlikler yarattığı uyarısında bulundu.İsviçre'nin kayak merkezlerinden Davos kasabasında her yıl düzenlenen ve bu sene 22-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Dünya Ekonomik Forumu öncesi Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) küresel belirsizlik mesajı geldi. IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine işaret ederek "Liderlerin bu belirsizliği derhal çözmesi bir zorunluluk" diye konuştu. IMF Başkanı Christine Lagarde da ABD ile Çin arasındaki husumet ve Brexit gibi meselelerin ışığında küresel büyüme tahminlerini aşağıya çekmek zorunda kaldıklarını belirtti. Davos'ta zirve öncesi basın mensuplarına konuşan Lagarde "Uzun lafın kısası iki yıllık sağlam bir genişleme sonrası dünya ekonomisi beklediğimizden yavaş büyüyor ve riskler artıyor" dedi. Sözlerine devam eden IMF Başkanı, "Küresel bir resesyon kapıda mı? Hayır. Ama küresel büyümede daha sert bir düşüş riski şüphesiz yükseldi" şeklinde konuştu. IMF 2019 yılı için küresel büyüme tahminlerini yüzde 3,7'den 3,5'e düşürmüştü. 2020 tahminleri ise yüzde 3,6'ya çekilmişti. Trump, Macron ve May katılmayacak Bu yıl "Küreselleşme 4.0: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" teması ile düzenlenen zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May katılmayacağını açıklamıştı. G7 ülkeleri arasında sadece Almanya Başbakanı Angela Merkel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ülkelerini liderler seviyesinde temsil edecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile 2009 yılında yaşadığı "One Minute" krizinden bu yana zirveye katılmıyor. Bu sene Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın temsil etmeleri bekleniyor. DW,AFP/ÇÖ,GA © Deutsche Welle Türkçe