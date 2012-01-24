-IMF büyüme tahminlerini aşağıya çekti WASHINGTON (A.A) - 24.01.2012 - Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini aşağıya çekti. Yayımladığı son Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, Avro Bölgesindeki borç krizinin tırmanmakta olduğu ve bunun da bu yıl küresel ekonomiyi yavaşlattığı tespitine yer veren IMF, küresel büyümeye ilişkin tahminlerinde keskin bir düşüşe giderek, ülkelere bütçe kesintilerinden çok büyümeye odaklanılması ve güveni yeniden tesis edici politikalar izlenmesi çağrısı yaptı. Raporunda IMF, geçen Eylül'de yüzde 4 olarak açıkladığı küresel büyümeye ilişkin tahminini, bu yıl için yüzde 3,3'e düşürdü. Çoğu bölgedeki görünümün geriye gittiğinin belirtildiği raporda, büyümenin 2013 yılında ise yüzde 3,9'a çıkacağı öngörüsü yer aldı. Ekonomik aktivitenin hızını azalttığı, ancak çökmediğini kaydeden IMF, bununla birlikte, Avrupalı liderlerin krizin derinleşmesine izin vermesi halinde küresel büyümenin, şu anki tahminlerin de yaklaşık yüzde 2 düşüğüne tekabül edeceği uyarısında bulundu. IMF, borç krizinin iki yıl önce patlak vermesinden beri ilk kez, 17 ülkeyi kapsayan Avrupa Bölgesi'nin bu yıl hafif bir resesyona kayma ihtimalinin bulunduğu ve bu 17 ülkenin bu yıl yüzde 0,5 oranında küçüleceği öngörüsünü ortaya koydu. Oysa IMF, geçen Eylül ayındaki tahminlerinde, bölge için yüzde 1,1 oranında büyüme öngörmüştü. Raporda, ''Küresel toparlanma, Avro Bölgesindeki yoğunlaşan gerilimler ve başka yerlerdeki kırılganlıkların tehdidi altında'' ifadesi kullanıldı. IMF, ABD'ye ilişkin bir önceki yüzde 1,8'lik büyüme tahmininde ise değişiklik yapmadı. Ancak raporda, Japonya'daki ekonomik büyümeye dair tahmin yüzde 2,3'ten yüzde 1,7'e düşürüldü. Çin'in ise bu yıl yüzde 8,2 oranında büyüyeceği öngörüsü raporda yer aldı. IMF'nin Çin ekonomisine ilişkin bir önceki büyüme tahmini yüzde 9'du. Bununla birlikte, bu ülkedeki büyümenin 2013 yılında tekrar yüzde 8,8'e yükseleceğinin tahmin edildiği belirtildi. Raporda, gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyümeye ilişkin tahmin oranları da düşürüldü. Buna göre bu yıl yüzde 1,2 oranında büyümesi beklenen gelişmiş ekonomilerin, gelecek yıl ise yüzde 1,9 oranında büyümesi bekleniyor. Bu rakamlar, daha önce bu yıl için öngörülen tahmin oranının yüzde 0,7, gelecek yıl için öngörülen tahmin oranının ise yüzde 0,5 düşüğüne tekabül ediyor. IMF raporunda, Avrupa'daki krizin daha da derinleşmesi halinde ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin bunu zarar görmeden atlatma ihtimalinin pek olmadığına işaret edildi. IMF, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyümenin hızında da keskin yavaşlamalar görüleceği tahmininde bulunarak, bu ülkelere ekonomilerini canlandıracak politikalara odaklanma çağrısı yaptı. Buna göre raporda, yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerdeki büyüme bu yıl yüzde 5,4 olarak tahmin edildi. IMF'nin geçen Eylül'deki tahminlerinde bu oran yüzde 6,1'di. IMF, Asya'ya ilişkin genel büyüme tahminini de bu yıl için yüzde 8'den, yüzde 7,3'e düşürdü. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki büyümenin ise özellikle Libya'da 9 aydır süren iç savaş sonrasında gelen toparlanmanın etkisiyle hızlanmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ilişkin bu yılki büyüme tahmini yüzde 3,2, Sahra Altı Afrikası'na ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 5,5 olarak açıklandı. Küresel ekonomideki yavaşlamanın en büyük etkisinin, Avro Bölgesi ekonomileriyle güçlü ticaret bağları bulunan Orta ve Doğu Avrupa'da hissedileceğinin ifade edildiği raporda, bölgeye ilişkin büyüme tahminlerinde de keskin bir azalmaya gidildi. Buna göre IMF, bu bölgeye ilişkin bu yıl için daha önceki yüzde 2,7'lik büyüme tahminini yüzde 1,1'e düşürdü. Büyümenin gelecek yıl ise yüzde 2,4'e yükseleceği tahmini ortaya kondu.