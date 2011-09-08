-IMF büyüme tahminini revize etti MİLANO (A.A) - 08.09.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini aşağı yönlü revize ederek, yüzde 4'e çekti. İtalyan haber ajansı Ansa'nın Fonun Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun taslak metnine dayandırdığı haberine göre, Fon, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 4'e, gelecek yıl içinse yüzde 4,5'ten yüzde 4,2'ye indirdi. Fon, bu yıl için Avro Bölgesi ekonomik büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, 2012 yılı için yüzde 1,7'den yüzde 1,3'e, gelişmekte olan ülkeler için 2011 yılı büyüme tahminini yüzde 6,6'dan yüzde 6,5'e, gelecek yıl için yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye indirdi. IMF ayrıca, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,6, gelecek yıl ise yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor. Fon, Haziran ayında açıkladığı ''Küresel Ekonomik Görünüm'' raporunda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5, gelecek yıl da yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Ansa, 29 Ağustosta da IMF'in Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun taslak metnine dayandırarak bir haber yayımlamıştı. Buna göre, Fon, Fransa için tahminini yüzde 2,1'den yüzde 1,8'e, 2012 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,6'ya, İtalya için öngörüsünü ise yüzde 1'den yüzde 0,8'e, 2012 yılı için yüzde 1,3'ten yüzde 0,7'ye indirmişti. IMF yalnızca Almanya'nın 2011 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,2'de bırakırken, 2012 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2'den yüzde 1,6'ya çekmişti. Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) yüzde 3 artan ABD'nin ekonomik büyümesinde yıl başından bu yana ciddi bir yavaşlama görülüyor. Dünyanın en büyük ekonomisinin GSYH'si bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yalnızca yüzde 0,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 1 artış kaydetti. IMF raporun taslak metninde, ABD'nin, hızlı bir şekilde ülkenin orta vadede bütçe açığını azaltma planı açıklaması gerektiğini vurgulamıştı. Özellikle gelişmiş ülkelerde ekonomik aktivitelerin yavaşladığına dikkati çeken IMF, küresel ekonominin daha dengesiz bir hale geldiğine ve aşağı yönlü risklerin arttığına işaret etmişti. Uluslararası Para Fonu, Avro Bölgesi'nde yaşanan borç krizi risklerine vurgu yaparak, Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) aşırı oynaklığa karşı tahvil piyasasına müdahale etmeye devam etme çağrısında bulunmuştu. IMF'in küresel ekonomiye ilişkin son tahminlerini 20 Eylülde açıklaması bekleniyor.