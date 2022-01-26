IMF, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'u uyardı

Uluslararası Para Fonu (IMF), El Salvador'un Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul etme kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, IMF, Bitcoin'i ABD Doları'nın yanında resmi para birimi olarak kabul eden El Salvador'u risklere karşı uyardı.

IMF'den borç almanın zorlaşacağı belirtilen açıklamada, Bitcoin'in yasal para birimi olmaktan çıkarılması istendi. IMF'nin açıklamasında bir kripto para biriminin resmi para birimi olarak kabul edilmesinin piyasa ile finansal bütünlük, finansal istikrar ve tüketicinin korunması için büyük riskler içerdiği ifade edildi. Açıklamada, geçen yıl yüzde 10 büyüdüğü tahmin edilen El Salvador ekonomisinin bu yıl ise yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Eylül 2021'de kripto para birimi Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştı.

Bitcoin'i resmen tedavüle sokarak dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, "Bitcoin Şehri" kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanındaki adımlarını hızlandırmıştı.