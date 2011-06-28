-IMF BAŞKANLIĞI İÇİN KARAR GÜNÜ WASHİNGTON (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası Para Fonu'nda (IMF) Dominique Strauss-Kahn'ın istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna kimin oturacağının bugün belli olması bekleniyor. IMF İcra Direktörleri Kurulu, Fransa Maliye Bakanı Christine Lagarde ve Meksika Merkez Bankası Başkanı Agustin Carstens arasında seçimini yapacak. Fransa Maliye Bakanı Lagarde, başkanlık seçiminde Carstens karşısında ipi göğüsleyecek gibi görünüyor. Lagarde seçilirse IMF'nin ilk kadın başkanı olacak. Lagarde'ı destekleyen kesim, Avro Bölgesi'nin borç kriziyle uğraşması ve Yunanistan, İrlanda ve Portekiz'in IMF'nin en büyük borçluları olduğu gerekçesiyle bir Avrupalının IMF'nin başkanı olması gerektiğini savunuyorlar. Çin yönetimi de dün, Lagarde'ı desteklediğini resmen açıkladı. Adaylığı gelişmekte olan ülkelerde bile heyecan yaratmayan Meksika Merkez Bankası Başkanı Carstens'e ise Latin Amerika ülkelerinin Arjantin, Kanada ve Avustralya'nın yanı sıra Kolombiya, Venezuela, Bolivya, Peru, Panama, Uruguay, Meksika, Paraguay, Belize, Honduras, Guatemala, Dominik Cumhuriyeti ve Kosta Rika gibi ülkeler destek veriyor. Latin Amerika ülkelerinin seçimin kaderini belirleyecek kadar oy oranları bulunmuyor. Brezilya, ABD ve Japonya ise hala sessizliğini koruyor. ABD'nin resmen açıklamasa bile Lagarde'ı destekleyeceği tahmin ediliyor. ABD, Avrupa ve Çin birlikte IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda oyların çoğunluğuna sahip bulunuyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra resmi olmayan düzenlemeye göre IMF'nin başkanı her zaman bir Avrupalı ve kardeş organizasyon Dünya Bankası'nın başkanı ise bir ABD'li oldu. ABD'liler aynı zamanda IMF'nin birinci başkan yardımcısı olarak görev yaptılar. Seçilecek yeni başkanın önündeki en önemli sorunların Avro Bölgesi borç krizi, uluslararası para sistemi ve Mısır olması bekleniyor.