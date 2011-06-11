-IMF BAŞKANLIĞI ADAYLIĞINDAN İLK FİRE ASTANA (A.A)- 11.06.2011 - Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko, IMF Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı. Kazakistan Başbakanı Karim Masimov tarafından IMF Başkanlığına aday gösterilen ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin desteğini de aldığı ifade edilen Kazakistan Merkez Bankası Başkanı Grigoriy Marchenko, adaylıktan çekildiğini söyledi. Adaylıktan çekildiğini ilk olarak Amerikan Televizyonu CNN'e verdiği bir röportajda dile getiren Marchenko'nun sözleri Kazak basınında da geniş yer buldu. Marchenko, 2009 yılından bu yana Kazakistan Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapıyor.