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Dünya

IMF Başkanı Lagarde'ın evine baskın düzenlendi

IMF Başkanı Christine Lagarde Adidas'ın 1990'lı yıllardaki satış işleminde, bir kamu bankasıyla yasa dışı yollarla anlaşmasına göz yummakla suçlanıyor

20 Mart 2013 19:11

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Başkanı Christine Lagarde’ın evine, Adidas ile ilgili 400 milyon dolarlık bir tahkim anlaşmasıyla bağlantılı bir soruşturma kapsamında baskın düzenlendi.

Doğan haber Ajansı'ndan Arzu Çakır Morin’in haberine göre, evinde arama yapılan Christine Lagarde, Fransız işadamı Bernard Tapie'nin spor markası Adidas'ın 1990'lı yıllardaki satış işleminde, bir kamu bankasıyla yasa dışı yollarla anlaşmasına göz yummakla suçlanıyor.

Bernard Tapie'nin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yakın arkadaşlarından biri olduğu belirtiliyor.

Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York 'taki bir otelde kat görevlisine cinsel saldırıda bulunmak suçuyla yargılandığı için 18 Mayıs 2011 tarihinde görevinden istifa etmiş ve Lagarde, IMF'nin başkanı olmuştu.

Temmuz ayı başında görevi devralan Lagarde ayrıca IMF'nin ik kadın başkanı. Lagarde hakkındaki inceleme kararına ragmen IMF Başkanlığı'ndan istifa etmeyeceğini açıklamıştı.

 

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