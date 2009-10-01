'IMF Başkanı'nı Bush'la aynı kefeye koymanın anlamı yok'

Kemal Derviş, IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn'a, konuşma yaptığı Bilgi Üniversitesi Dolapdere kampusunda ayakkabı fırlatılmasını değerlendirdi. Derviş, "Dominique Strauss-Kahn, Irak savaşana karşı çıkmış bir Fransız sosyalisti, Bush'la aynı kefeye koymanın anlamı yok" dedi.

Washington`un önemli düşünce kuruluşlarından Brookings Institution`in Başkan Yardımcılığı ve Küresel Ekonomi ile Kalkınma Programı`ndan Sorumlu Direktörlük görevini yapan Kemal Derviş, NTV'de IMF ile ilgili yöneltilen soruları cevapladı:

IMF'ye olan tepkileri ve başkanına İstanbul'da yapılan 'ayakkabılı protestoyu' nasıl değerlendiriyorsunuz? IMF'ye karşı tepkilerin geçmiş yıllara oranla azaldığını düşünüyor musunuz?

Önemli sürprizlerden biri bu yıl aslında sosyal demokrat başkanı olan IMF artık eskisi gibi zengin ülkelerin direktifiyle hareket eden bir yapı değil. Gelişmekte olan ülkelerin ağırlığını kabul etmezse, o zaman IMF yeni işlevini sürdüremez. Ama şu anda ki gelişmeler olumlu. Orta sol sosyal demokrat açıdan bakarsanız, piyasanın tek başına bir elden idare edilmesini istemiyoruz. Peki bunu ulusal düzeyde kim yapacak. Uluslararası dayanışma içinde bazı sınırlar getirmek lazım. Bunun için piyasayı dizginleyecek yeni bir güce ihtiyaç var.

Sendikaların tepkisi...

Eski IMF'ye tepki doğal. Sınırsız sermaye hareketlerini savunan, ihtiyatlı olmayan IMF'ye tepki doğal. Ama bugün artık yeni ululslararaıs sosyal güce ihtiyacımız var.



'G-20 bir teşkilat değil, bir ortam'



G-20 bir alternatif mi?...

G20 bunu yapacağız diyor. Ama bir örgüt bir teşkilat değil. Tartışma ortamının yapıldığı bir ortam. Ama gerçekte ne olacak istihdam hakkediği öncelikli hedef olma yoluna gelecek mi?

'Kahn'ı Bush'la aynı kefeye koymanın anlamı yok'

İstanbul'da ki ayyakkabı fırlatma olayı 'Anti IMF' için bir öncü hareket olabilir mi?

Dominique Strauss-Kahn Irak savaşana karşı çıkmış bir Fransız sosyalisti, Bushla aynı kefeye koymanın anlamı yok.