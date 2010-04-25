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Ekonomi

IMF Başkanı: Yunan halkı korkmamalı

Uluslararası Para Fonu Başkanı Strauss-Kahn, ABD'den Yunan halkına seslendi.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, Yunan halkının IMF'den korkmaması gerektiğini söyledi.


Strauss Kahn, dün (24 Nisan 2010) IMF'nin Washington'da toplanan bakanlar düzeyinde yönlendirme komitesi toplantısından sonra bir Yunanlı gazetecinin, Yunanlıların IMF'den ve fonun sürece dahil olması halinde Yunanistan'ın ekonomik krizinin kötüleşeceğinden korktuğunu söylemesi üzerine, ''Yunan vatandaşları IMF'den korkmamalı. Onlara yardım etmeye çalıştığımız için oradayız'' dedi.


IMF Başkanı Strauss Kahn, Yunan halkının IMF'yi, dünya ülkelerinin, uluslararası toplum adına danışmanlık ve kaynak sağlayarak, başı dertte olan ülkelere yardım için birlikte çalıştığı ''işbirliği içindeki bir organizasyon'' olarak düşünmesi gerektiğini ifade etti.


Cuma günü AB-IMF yardımını kabul eden Yunanistan, Avro Bölgesi'nden 40 milyar dolar ve IMF'den de 13.4 milyar dolar kaynak almayı umuyor.

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