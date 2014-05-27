IMF Başkanı Lagarde: Kapitalizm değişmeli

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Londra'da "Kapsayıcı Kapitalizm" adlı bir konferansa katıldı. Lagarde konferansta yaptığı konuşmada, kapitalizmin yöntemlerini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Christine Lagarde konuşmasında eşitsizliğin artması ve bankacılık reformu hakkında da önemli uyarılarda bulundu. Artan eşitsizliğin küresel ekonomiye zarar verdiğini vurgulayan Lagarde, "Dünya çapında gözlenen bu durum, insanların potansiyallerini geliştirmesini engelliyor" dedi.

Lagarde, iktisatçıların uzun süre kaynakların toplum içinde nasıl dağıtıldığından çok ekonomik büyümeye odaklandıklarını, eşitsizliğin ise sadece ekonomik büyümeyi yavaşlatmakla kalmayıp demokrasiye de zarar verebileceğini söyledi. IMF Başkanı küresel mali kriz sonrasında bankacılık reformu alanında da yeterli düzeyde ilerleme sağlanamadığına dikkat çekti.

Bankacılık sektörünün lobi faaliyetlerinin de bunda etkili olduğunu vurgulayan Lagarde, "Sektör hala uzun dönemde basiretli davranmaktan çok kısa dönemde kâr etmeyi ödüllendiriyor" diye konuştu.

‘Bazı bankalar sistemik risk oluşturuyor’

IMF kısa bir süre önce yayınladığı raporda, "iflaslarında izin verilemeyecek kadar büyük bazi bankaların" hala küresel ekonomi için sistemik risk oluşturduklarını söylemişti.

Fon sorunun çözümü için bankacılık sektörünün daha sıkı denetlenmesini talep etmişti.