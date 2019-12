IMF Başkanı cinsel saldırıdan tutuklandı!

T24- IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, New York’taki otel odasını temizlemeye çalışan kadını oral sekse zorladığı gerekçesiyle tutuklandı. 62 yaşındaki ekonomist Fransa’da 2012 seçimlerinin en güçlü adayıydı. Strauss-Kahn bugün mahkemeye çıkarılıyor.







Dünya dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta tecavüze teşebbüs suçundun tutuklanmasını konuştu. Fransa’da 2012 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolas Sarkozy’nin en büyük rakibi olarak görülen Strauss-Kahn’ın (62), otelde odasını temizlemeye gelen kadına zorla oral seks yaptırdığı iddia ediliyor.

İddiaya göre, 32 yaşındaki kadın cumartesi günü 13.00’te Strauss-Kahn’ın odasını temizlemeye gitti. Bu sırada ünlü ekonomist banyodan çırılçıplak çıkarak kadının üzerine yürümeye başladı. Temizlikçiyi zorla yatağa atan Strauss-Kahn, kadını oral sekse zorladı. Kadın kaçınca odanın içinde yaman bir kovalamaca başladı. Çıplak ekonomist kadını yakalayınca bu kez banyoda tekrar saldırdı. Ancak temizlikçi kadın sonunda odadan tamamen kaçmayı başararak lobideki arkadaşlarına durumu anlattı. Ancak polis olay yerine geldiğinde Strauss-Kahn’ın çoktan kaçtığını gördü.

First-class’ta gözaltı

Emniyet yetkilileri, Strauss-Kahn’ın odasına girdiğinde burayı “aceleyle terk ettiğini” fark etti. Öyle ki cep telefonu ve kişisel eşyalarını almayı bile unutmuştu. Yetkililer odada DNA örneği olarak kullanılabilecek kanıt da bulduklarını söyledi ancak detay vermedi. Bu sırada New York polisi kadını hasteneye götürdü. Bir yandan da IMF Başkanını bulmak için hummalı bir çalışma başladı. Sonunda Strauss-Kahn’ın havaalanında olduğu öğrenildi. Ekonomist Air France’a ait bir uçağa binmişti. Pilot polisten gelen talimatla uçağın kalkmasını geciktirdi. Polis first-class’ta oturan Strauss-Kahn’ı 16.40’ta gözaltına aldı.

15-20 yıl hapsi istenebilir

İlk sorgulamaların ardından Strauss-Kahn, 02.15’te resmen tutuklandı. New York polisi IMF Başkanı’na “tecavüz girişimi ve yasadışı biçimde cinsel taciz amacıyla zorla alıkoyma” suçlamalarının yöneltileceğini açıkladı. New York yasalarına göre oral sekse zorlamak tecavüz sayılıyor ve 15-20 yıl hapisle cezalandırılabiliyor. Strauss-Kahn’ın avukatı Benjamin Brafman, Reuters’a yaptığı açıklamada, IMF Başkanı’nın suçlamaları reddedeceğini kaydetti.





Bugün mahkemeye çıkarılacak



Avukatları, dün akşam yargıç karşısına çıkarılması beklenen Strauss-Kahn'ın yeni testler yapılacağı için bugün mahkemeye çıkarılacağını belirttiler.



New York polisi de, yeni DNA izleri bulabilmek amacıyla IMF Başkanı'nın kıyafetlerini inceleyebilmek için mahkemeden yeni bir izin aldı. New York polis sözcüsü John Grimpel, bulunabilecek yeni DNA izlerinin saç, sperm veya buna benzer bir kanıt olabileceğini belirterek, ayrıca vücut taraması yapmak için de yeni bir mahkeme izni almayı umduklarını söyledi.







Kendisine yönelik cinsel saldırı suçlaması karşısında Strauss-Kahn'ın diplomatik dokunulmazlığı bulunmadığını söyleyen Grimpel, Harlem'deki cinsel saldırı suçlularının götürüldüğü merkezde tutulan IMF Başkanı'nın bugün TSİ 17.30'da mahkemeye çıkarılacağını, kefaletle serbest bırakılıp bırakılmayacağı kararının ise hakime ait olduğunu kaydetti.



Bu arada, bir başka polis yetkilisi de, Strauss-Kahn'ı kendisine cinsel saldırıyla suçlayan New York'ta Sofitel tarafından işletilen otelde kat görevlisi olarak çalışan kadının IMF Başkanı'nı teşhis ettiğini belirtti.





Porsche’ye binen sosyalist

Sosyalist politikacı Dominique Strauss-Kahn, 1997-99 yılları arasında finans bakanlığı yaptığı dönemde Fransa’nın ekonomisini yeniden canlandıran isim oldu. Ülkenin euro’ya entegrasyonundaki olumlu rolü nedeniyle Fransız basınında “Mr. Euro” olarak anılan Strauss-Kahn, Fransa’da 5 yıl önce düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Sosyalist Parti adaylığı için Segolene Royal’a yenildi. Ancak 2007 yılında IMF’in başına geçmesinin ardından parti içi mücadeleden uzak durarak popularitesini artırdı.



Sık sık pahalı zevkleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan Strauss-Kahn, geçtiğimiz haftalarda Fransız medyası tarafından gazeteci karısıyla beraber bir arkadaşlarının Porsche marka arabasına binerken görüntülenmişti. Kahn’ın görüntüleri “Sosyalist Porsche’ye biner mi” tartışması başlatmıştı.



25 Nisan 1949’da Paris’te doğdu. Fransa’nın prestijli siyaset bilim okulu Sciences Po’yu bitirdi. İlk kez 1986 yılında milletvekili oldu. 1995 yılında da Paris banliyösü Sarcelles’in belediye başkanı seçildi.

Strauss-Kahn geceliği 3 bin dolarlık otelde kalıyordu.

Seçim öncesi tuzak mı kurdular?

Fransa’da 2012 yılı Nisan ayında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için yaz başında adaylığını açıklaması beklenen Strauss-Kahn’ın tam bu dönemde “cinsel saldırı” suçlamasıyla tutuklanmasının bir tuzak olabileceği iddia edildi. Eski Ulaştırma Bakanı Christine Boutin, Strauss-Kahn’ın tuzağa düşmüş olabileceğini söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin partisi UMP’nin eski sözcüsü Dominique Paille “Yaşananların doğru olduğuna inanmıyorum” dedi. Sosyalist Parti lideri Martine Aubry ise, “Dün gece New York’ta yaşananlar bir yıldırım gibi düştü. Herkesi gerçekleri beklemesi konusunda uyardım” diye konuştu. Eşi Anne Sinclair, “Masumiyetinden şüphem yok” dedi.

Dominique Strauss-Kahn, üçüncü eşi gazeteci Anne Sinclair ile 1995’te evlenmişti. Strauss-Kahn’ın toplam 4 çocuğu var.

Daha önce de yapmıştı!

Dominique Strauss-Kahn’ın cinsel hayatı daha önce de basına malzeme olmuştu. Strauss-Kahn’ın IMF’de çalışan Macar kökenli ve evli bir kadınla yasak aşk yaşadığı iddiaları çok tartışılmıştı. IMF’nin İcra Direktörleri Kurulu, Strauss-Kahn’ın Piroska Nagy adlı kadına ilişkisi nedeniyle herhangi bir ayrıcalık tanıyıp tanımadığını araştırmış ve başkanı aklamıştı. Strauss-Kahn da eşi dahil herkesten tek tek özür dilemişti. Olay Strauss-Kahn’ın Fransa’daki popülaritesini etkilememişti.



2012’de Sarkozy’nin en güçlü rakibiydi

Fransa’da 2012 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasına kesin gözüyle bakılan Strauss-Kahn anketlerde açık ara öndeydi. En son Fransız araştırma şirketi TNS Sofres’un yaptığı bir ankette, Sarkozy’nin popülaritesinin yüzde 38, Strauss-Kahn’ın ise yüzde 62 olduğu görülmüştü. 2011 yılı Mart ayında araştırma şirketi Harris Interactive’in yaptığı bir diğer ankette de Sosyalist Parti’nin Strauss-Kahn’ın aday olması halinde tüm oyların yüzde 23’ünü toplayacağı ortaya konmuştu.