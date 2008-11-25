IMF: Asya, keskin bir yavaşlama riskiyle karşı karşıya

Dünya ekonomisindeki olumsuz gelişmelere paralel olarak Asya'nın "keskin bir yavaşlama" riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya ekonomisine ilişkin son raporunda önümüzdeki dönem için "iç karartıcı" bir tablo çizerek "kararlı" önlemlerin alınması gereğini vurgularken, Asya ekonomisinin 2009 yılının ikinci yarısında toparlamaya başlayabileceği senaryosuna da dikkat çekti.



IMF, açıkladığı Asya ve Pasifik ile ilgili "Bölgesel Ekonomik Görünümü" başlıklı raporunda "Asya'daki büyüme, zayıflayan ihracat ve küresel finansal türbülansın etkisiyle dünyanın geri kalan kısmı ile birlikte önemli ölçüde yavaşlaması bekleniyor" dedi.



Buna karşın, Asya ile ilgili temel senaryonun 2009 yılının ikinci yarısında başlayan bir toparlama gösterdiğini kaydeden IMF, Asya bölgesinin, önemli döviz rezervleri, iyileşmiş makroekonomik politika çerçeveleri ve genel olarak güçlü olan şirket bilançoları ve bankacılık sistemine karşın, dünyanın geri kalan bölümüyle olan büyük ticari ve finansal entegrasyonu nedeniyle krizden etkilendiğine dikkat çekerken "Bölge, krizden yara almadan çıkacağı yolundaki umutlar, buharlaştı" ifadesini kullandı.



Asya tarafından atılması gereken adımları da sıralayan IMF bu bağlamda, küresel krizin etkilerine karşı finansal sistemleri koruması ve düzenli kredi koşullarını sağlayan finansal politikalara olan ihtiyacı vurguladı. Bölgedeki birçok ülkede ılımlı enflasyon olduğu için para politikasının gevşetilebileceğini kaydeden IMF, bu ülkelerin çoğunun da büyümeyi yavaşlatan risklerin karşısında mali teşviklere başvurabilecek durumda olduğunu da bildirdi.

