-IMF: ASYA EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK HONG KONG (A.A) - 28.04.2011 - Uluslararası Para Fonu (IMF), Asya ekonomisinin güçlü büyümeye devam etmesinin beklendiğini ancak, bölgede enflasyonun endişe yarattığını bildirdi. IMF'nin, iki yılda bir yayımladığı ''Asya-Pasifik Bölgesi Ekonomik Görünüm Raporu''nda, Asya'da hem ihracat hem de iç talebin ekonomik büyümeyi tetiklediğine işaret edilerek, Asya ve Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin, bu yıl ve gelecek yıl güçlü olmaya devam etmesinin beklediği ifade edildi. IMF'nin Asya ve Pasifik Departmanı Müdürü Anoop Singh, geçen yıl yüzde 8,3 oranında büyüyen bölge ekonomilerinin 2011 ve 2012'de yüzde 7'ye varan oranlarda büyümesinin beklendiğini kaydederek, Çin ve Hindistan'ın katkısıyla bölgenin küresel toparlanmaya liderlik etmeye devam edeceğini vurguladı. Singh, önümüzdeki dönemde, uzun vadede dengeli, sürdürülebilir ve kapsamlı bir büyümeyi sağlamanın Asya'daki siyasi karar vericiler için önemli bir zorluk olmaya devam edeceğine işaret etti. Asya'da potansiyel aşırı ısınma baskısının artmakta olduğu ve enflasyonist risklerin yukarı yönlü olmaya devam ettiğine işaret eden IMF, raporunda, petrol ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle şubat ayında bölgenin genelinde enflasyonun yüzde 4,5 seviyelerine yükseldiğini vurguladı. Raporda, enflasyonun artmasında, Asya'daki pek çok ülkenin faiz oranlarındaki düşüklüğün de etkili olduğuna işaret edildi. Enflasyonun bu yıl da artmaya devam etmesi beklentisine yer verilen raporda, 2012'de enflasyon oranlarında ılımlı bir gerileme yaşanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Asya'nın ekonomik görünümü için Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki istikrarsızlık gibi yeni aşağı yönlü risklerin ortaya çıktığı belirtilen raporda, gelişmiş ekonomilerdeki mali ve finansal kırılganlıkların da ticaret yoluyla Asya'yı etkileyebileceğinin altı çizildi. IMF, önümüzdeki iki yıllık süreçte Çin ekonomisinin yüzde 9,5, Hindistan ekonomisinin ise yüzde 8 büyüyeceğini tahmin ediyor. IMF, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketi nedeniyle sanayisi durma noktasına gelen Japonya'nın bu yıl için ekonomik büyüme öngörüsünü ise yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e çekti.