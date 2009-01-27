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Ekonomi

IMF anlaşmasında siyasi onay bekleniyor

IMF müzakerelerinde teknik açıdan önemli bir ilerleme sağlandı. Anlaşmada nihai onay için siyasi karar bekleniyor.

27 Ocak 2009 02:00

IMF müzakerelerinde teknik açıdan önemli bir ilerleme sağlandı. Anlaşmada nihai onay için siyasi karar bekleniyor. Başbakan Erdoğan’ın onayını bekleyen konular büyüme başta olmak üzere kamu maliyesine odaklanıyor.

8 Ocak’tan bu yana devam eden IMF görüşmelerinde trafik, geçtiğimiz hafta sonu hızlandı. Önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, sonra da Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Hazine Müsteşarlığı’ndaki toplantılara katıldı. 

'IMF ile görüşmelere 10 gün ara verildi'

IMF ile anlaşma Davos'a kaldı

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek aksini söylese de ekonomiden sorumlu bakanlar, IMF müzakerelerinin Bakanlar Kurulu’nda da değerlendirildiğini belirtiyor.

Hazine ve IMF, ayrı ayrı açıklamalarla önemli bir mutabakat sağlandığını duyurdu. Ancak orta ve uzun vadeli reformlar için görüşmelerin süreceğini bildirdi. IMF, yeni görüşmelerin odak noktasını ise mali gündem olarak belirtti.

Davos’ta Lipsky ile görüşülecek

IMF heyetinin Ankara’dan ayrıldığı belirtiliyor. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Başbakan Tayyip Erdoğan IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile Davos’ta görüşecek. Şimşek’in 30 Ocak’ta Lipsky ile bir randevusu vardı ancak Başbakan 29 Ocak’ta Davos’tan ayrılacağı için görüşmenin öne çekilmesi bekleniyor.

Siyasi onay bekleniyor

Gelinen noktada IMF anlaşması için gerekeninse siyasi onay olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi, müzakerelerin teknik açıdan önemli bir aşamaya ulaştığına dikkat çekiyor. Başbakan’ın onayını bekleyen konular ise kamu maliyesi ağırlıklı. Büyüme başta olmak üzere bütçe göstergelerinin revize edilmesi en kritik nokta olarak öne çıkıyor.

IMF’nin, bazı sektörlerdeki KDV indirimlerinin geri alınması, genel KDV oranının yükseltilmesi, vergi borçlarının taksitlendirilmesi gibi uygulamaların iptalini istemesinin de görüş ayrılığı yarattığı belirtiliyor.

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