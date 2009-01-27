IMF anlaşmasında siyasi onay bekleniyor

Davos’ta Lipsky ile görüşülecek

Siyasi onay bekleniyor

8 Ocak’tan bu yana devam eden IMF görüşmelerinde trafik, geçtiğimiz hafta sonu hızlandı. Önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, sonra da Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Hazine Müsteşarlığı’ndaki toplantılara katıldı.Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek aksini söylese de ekonomiden sorumlu bakanlar, IMF müzakerelerinin Bakanlar Kurulu’nda da değerlendirildiğini belirtiyor.Hazine ve IMF, ayrı ayrı açıklamalarla önemli bir mutabakat sağlandığını duyurdu. Ancak orta ve uzun vadeli reformlar için görüşmelerin süreceğini bildirdi. IMF, yeni görüşmelerin odak noktasını ise mali gündem olarak belirtti.IMF heyetinin Ankara’dan ayrıldığı belirtiliyor. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Başbakan Tayyip Erdoğan IMF Başkan Yardımcısı John Lipsky ile Davos’ta görüşecek. Şimşek’in 30 Ocak’ta Lipsky ile bir randevusu vardı ancak Başbakan 29 Ocak’ta Davos’tan ayrılacağı için görüşmenin öne çekilmesi bekleniyor.Gelinen noktada IMF anlaşması için gerekeninse siyasi onay olduğu belirtiliyor. Ekonomi yönetimi, müzakerelerin teknik açıdan önemli bir aşamaya ulaştığına dikkat çekiyor. Başbakan’ın onayını bekleyen konular ise kamu maliyesi ağırlıklı. Büyüme başta olmak üzere bütçe göstergelerinin revize edilmesi en kritik nokta olarak öne çıkıyor.IMF’nin, bazı sektörlerdeki KDV indirimlerinin geri alınması, genel KDV oranının yükseltilmesi, vergi borçlarının taksitlendirilmesi gibi uygulamaların iptalini istemesinin de görüş ayrılığı yarattığı belirtiliyor.