IMF açıkladı: ''Türkiye daha hızlı kurtulacak.''

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından en son yapılan analizden derlenen bilgiye göre, Türkiye, Suudi Arabistan, Polonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Meksika, Brezilya ve Çin küresel krizin başlangıcında, küresel ticaretin daralmasından olumsuz etkilendiler.

Ancak Türkiye gibi açık ekonomiye sahip 9 ülke, dünya ekonomisindeki toparlanmadan olumlu bir şekilde faydalanacaklar ve ekonomilerinin açık olması nedeniyle, durgunluktan daha hızlı çıkabilecekler.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bu 9 ülkenin, ekonomilerinin açık olmasının yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük ekonomik boyuta sahip olduklarına da dikkat çekildi.