IMF açıkladı: ''Türkiye daha hızlı kurtulacak.''

IMF'in yaptığı açıklamaya göre, Türkiye gibi ekonomisi açık ülkeler durgunluktan daha hızlı kurtulacak.
Uluslararası Para Fonu (IMF)
tarafından en son yapılan analizden derlenen bilgiye göre, Türkiye,
Suudi Arabistan, Polonya, Güney Kore, Hindistan, Rusya, Meksika,
Brezilya ve Çin küresel krizin başlangıcında, küresel ticaretin
daralmasından olumsuz etkilendiler.
Ancak
Türkiye gibi açık ekonomiye sahip 9 ülke, dünya ekonomisindeki
toparlanmadan olumlu bir şekilde faydalanacaklar ve ekonomilerinin açık
olması nedeniyle, durgunluktan daha hızlı çıkabilecekler.
Türkiye'nin
de aralarında bulunduğu bu 9 ülkenin, ekonomilerinin açık olmasının
yanı sıra diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük ekonomik
boyuta sahip olduklarına da dikkat çekildi.