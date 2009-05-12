IMF: "Avrupa'da ekonomik düşüş 2010'a kadar sürer"

Uluslararası Para Fonu IMF, derin bir durgunluk içinde bulunan Avrupa ekonomisindeki düşüşün, gerekli önlemlerin alınması durumunda bile muhtemelen 2010 başlarına kadar süreceği tahminini dile getirdi.



IMF'nin Avrupa için hazırladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, "Daha güçlü siyaset adımlarının atılması durumunda bile ekonomik düşüş, muhtemelen 2010 başlarına kadar devam edecek ve arkasından gelecek toparlanmanın da aşamalı olarak gerçekleşmesi bekleniyor" denildi.



Raporda, güvenin yeniden sağlanmasının da zaman alacağı ve ekonomik düşüşün küresel nitelik taşımasından dolayı Avrupa'nın, ihracata dayalı bir toparlanma modelinden yararlanma olanağının sınırlı olduğu belirtildi.



Birçok gelişmekte olan ekonominin, halen sermaye akışlarının durmasından muzdarip olduğu hatırlatılarak, sermaye maliyetinin, bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.



Raporda, emtia fiyatlarındaki düşüşlerden ve arz fazlasından dolayı Avrupa'da deflasyon baskılarının arttığı, ancak enflasyon beklentilerinin, yine de artı bölgede kalmayı sürdürdüğüne işaret edildi.



IMF raporunda, Avrupa ülkelerinin, özellikle finans sektöründe politika adımları atmaya devam etmeleri gerektiği kaydedildi.



IMF ve Dünya Bankası'nın geçen ay birlikte düzenlediği yıllık Bahar Toplantıları öncesinde IMF'nın yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda yer alan ülkelere ilişkin temel ekonomik gösterge beklentileri, Avrupa'da Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda da tekrarlandı.



Bu çerçevede, Türk ekonomisinin, bu yıl yüzde 5,1 küçülmesine, 2010'da ise yüzde 1,5 büyümesine yönelik beklenti, Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda da yinelendi.

