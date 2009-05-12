T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: "Avrupa'da ekonomik düşüş 2010'a kadar sürer"

12 Mayıs 2009 17:44

Uluslararası Para Fonu IMF, derin bir durgunluk içinde bulunan Avrupa ekonomisindeki düşüşün, gerekli önlemlerin alınması durumunda bile muhtemelen 2010 başlarına kadar süreceği tahminini dile getirdi.

IMF'nin Avrupa için hazırladığı Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, "Daha güçlü siyaset adımlarının atılması durumunda bile ekonomik düşüş, muhtemelen 2010 başlarına kadar devam edecek ve arkasından gelecek toparlanmanın da aşamalı olarak gerçekleşmesi bekleniyor" denildi.

Raporda, güvenin yeniden sağlanmasının da zaman alacağı ve ekonomik düşüşün küresel nitelik taşımasından dolayı Avrupa'nın, ihracata dayalı bir toparlanma modelinden yararlanma olanağının sınırlı olduğu belirtildi.

Birçok gelişmekte olan ekonominin, halen sermaye akışlarının durmasından muzdarip olduğu hatırlatılarak, sermaye maliyetinin, bir süre daha yüksek kalmaya devam edeceğine dikkat çekildi.

Raporda, emtia fiyatlarındaki düşüşlerden ve arz fazlasından dolayı Avrupa'da deflasyon baskılarının arttığı, ancak enflasyon beklentilerinin, yine de artı bölgede kalmayı sürdürdüğüne işaret edildi.

IMF raporunda, Avrupa ülkelerinin, özellikle finans sektöründe politika adımları atmaya devam etmeleri gerektiği kaydedildi.

IMF ve Dünya Bankası'nın geçen ay birlikte düzenlediği yıllık Bahar Toplantıları öncesinde IMF'nın yayımladığı Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda yer alan ülkelere ilişkin temel ekonomik gösterge beklentileri, Avrupa'da Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda da tekrarlandı.

Bu çerçevede, Türk ekonomisinin, bu yıl yüzde 5,1 küçülmesine, 2010'da ise yüzde 1,5 büyümesine yönelik beklenti, Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda da yinelendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24