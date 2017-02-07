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Kültür-Sanat

IMDb'de bir dönem sona eriyor

Sinemaseverleri üzen karar 20 Şubat'ta yürürlüğe giriyor

07 Şubat 2017 22:25

Sanal dünyanın en büyük sinema ve dizi platformlarından biri olan IMDb, kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Site, platformdaki mesajlaşma alanını kapatma kararı aldı. 

IMDb, platformun belki de en çok sevilen özelliklerinden birini kaldırmak için düğmeye bastı. 

250 milyonun üzerinde kullanıcı ile filmler ve TV programları hakkında mesajlaşmak istiyorsanız, artık adresiniz IMDB olamayacak. 

Amazon'un bünyesinde bulunan IMDb, platformdaki mesajlaşma alanını kapatma kararı aldı. 

Söz konusu karar 20 Şubat'tan itibaren yürürlüğe girecek. 

IMDb söz konusu kararın bu özelliğin artık "kullanıcıların büyük bir kısmı için pozitif bir deneyim sunmadığı" gerekçesiyle alındığının altını çizdi.

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