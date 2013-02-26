İMC TV'de işten çıkarılanlar geri alındı, çalışanlar iş başı yaptı

TGS Genel Başkanı Ercan İpekçi ve Genel Başkan Yardımcısı Mete Öztürk, İMC TV Genel Yayın Yönetmeni Koordinatörü Eyüp Burç ile görüştü.

Öztürk, görüşmenin ardından televizyonun bulunduğu bina önünde açıklama yapmak için bekleyen İMC TV çalışanlarının yanına gelerek bilgi verdi. Öztürk, İMC TV Genel Yayın Yönetmeni Koordinatörü Eyüp Burç ile yaptıkları görüşmeyi Perşembe günü sürdüreceklerini bildirdi. İşten çıkarmaların durdurulduğunu bildiren Öztürk, işine son verilen 8 kişinin ise ücretli izinli sayılacağını belirtti. Öztürk'ün açıklamasının ardından İMC TV çalışanları iş başı yaptı.

Bu arada daha önce işine son verilen 4 kişi için de görüşme yapılacağı bildirildi.