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Ekonomi

İmar Bankası davasında mahkemeden rekor rakam

Mahkeme, 11 kişinin 25 milyar lira ödemesine karar verdi

23 Şubat 2016 19:42

İmar Bankası ile ilgili davada çıkan kararda Yavuz Uzan’ın da aralarında bulunduğu 11 kişinin toplam 25 milyar 588 milyon 642 bin lira ödemesine karar verildi.

Hürriyet’in haberine göre, iflas idaresinin denetimindeki İmar Bankası ile ilgili dava İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Davada, Yavuz Uzan, Yeşim Öztürk, Yaşar Avni Güral, Erol Hürbaş, Tacettin Pak, Mehmet Koray Özkaya gibi isimlerin, bankanın içinin boşaltılmasında sorumlu oldukları iddiası ile yürütüldü.

2007 yılında açılan dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Mahkeme 11 kişiyi ‘sorumlu’ gördü. Mahkeme, iflas idaresine 16 milyar 800 milyon 246 bin 527 lirası asıl alacak, 8 milyar 788 milyon 395 bin 627 lirayı da faiz olmak üzere toplam 25 milyar 588 milyon 642 bin 154 lira ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, dava masraflarının da davalılardan alınmasına karar verdi. Davalıların kararı temyiz etmeleri bekleniyor.

Davalılar arasında yer alan Yaşar Avni Güral ve Erol Hürbaş, İmar Bankası'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyordu. Mehmet Koray Özkaya ve Tacettin Pak ise İmar Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Davalılar arasında yer alan Semra Başaran'ın eşi Hilmi Başaran ise bankanın Genel Müdürüydü. Sema Başaran'ın ismi davada 'vasi' olarak yer aldı. Yeşim Öztürk ise Mali Kontrol Müdürü olarak yer alıyor. Davalılar arasında yer alan Yavuz Uzan ise, Kemal Uzan'ın kardeşi. 

 

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