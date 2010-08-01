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Dünya

'İmamstar'ın galibi ödül yağmuruna tutuldu

Malezya'da bir televizyon kanalının düzenlediği ve tüm dünyada ilgi uyandıran "İmam Muda" adlı yarışma Muhammed Eşref Ridzuan'ın birinciliğiyle sona erdi.

01 Ağustos 2010 03:00

T24- Malezya'da bir televizyon kanalının düzenlediği ve tüm dünyada ilgi uyandıran "İmam Muda" adlı genç Müslümanlar için en iyi rol modeli yarışması sona erdi.


Paralı bir kanalda şimdiye dek en çok izlenen program olan 'Imam Muda' adlı reality-show'da, Mısır'daki El Ezher Üniversitesi mezunu ve 27 yaşındaki imam hatip öğretmeni Hizbur Rahman'ı finalde yenen 26 yaşındaki Muhammed Eşref Ridzuan'ın birinciliğiyle bitti.


Bu zafer Muhammed Eşref'e, Kuala Lumpur'un prestijli bir camisinde imamlık, tüm harcamaları karşılanacak şekilde bir hac ziyareti, bir otomobil, bir iPhone, bir laptop ve nakit 20 bin ringgit (yaklaşık 9 bin 600 TL) kazandırdı.


Mayıs'tan beri 10 bölümlük programda, aralarında banka memuru, çiftçi, üniversite öğrencilerinin bulunduğu 10 genç erkeğin dini bilgileri ve sosyal yetenekleri sınandı. 


Sınavlar arasında, cenaze yıkamak ve toprağa vermek, Kur'an-ı Kerim okumak, yasa dışı otomobil yarışlarına katılan, evlilik dışı hamile kalan gençlere nasihat etmek gibi uygulamalar bulunuyordu.


Yarışmanın organizatörleri, programın benzerini diğer Müslüman ülkelerde de düzenlemeyi umuyor.

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