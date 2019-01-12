İmamoğlu'ndan eleştirilere yanıt: Benim tarzım bu, birileri beğenmiyor diye değiştirecek değilim

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından getirilen eleştirilere yanıt verdi: “Benim tarzım bu. Ve birileri beğenmiyor diye tarzımı değiştirecek de değilim.”

İmamoğlu, önceki gün Erdoğan ile Beştepe'de görüştü. İkilinin bu görüşmesi CHP içinde eleştirilere sebep oldu. İmamoğlu, Posta'dan Murat Çelik'e konuştu ve eleştirileri yanıtladı.

Çelik'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Benim tarzım bu. Ve birileri beğenmiyor diye tarzımı değiştirecek de değilim.”

Millet İttifakı’nın CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Ankara temaslarının ardından dün öğleden sonra böyle dedi telefonda.

İmamoğlu’na, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini eleştirenlere yanıtını sordum. Tabii özellikle partisi CHP’nin içinde de böyle düşünenler olduğunu hatırlatarak...

Ekrem İmamoğlu söze, “Benim tarzım bu, ben yerelde de hep böyle davrandım. Herkesle, her kesimle, her partiyle sürekli temas ve iyi ilişkiler içinde oldum” diye başladı.

Sonra da şöyle devam etti:

- Belediye başkanı icraat yapan, sorun çözen, çözüm üreten insandır. Bunun için de çok farklı kişi, kurum ya da kesimlerle sürekli iletişim hâlinde olmalı, iyi ilişkiler kurmalıdır.

Ben böyle düşünüyorum ve hep bu şekilde davrandım. Bizim arkadaşlarımızdan da farklı düşünenler olduğunu biliyorum ama Türk siyasetinin geleneklerinde yok diye ya da birileri doğru bulmuyor, beğenmiyor diye -kimse kusura bakmasın tarzımı değiştirecek değilim.