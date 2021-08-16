İmamoğlu: Yenilenen Bebek Parkı ve sahilinin eylül sonunda açacağız, insanlar Boğaz'ı izleyebilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, incelemelerde bulunduğu Bebek Parkı ve sahilindeki çalışmaların eylül ayında tamamlanacağını söyledi. İmamoğlu, tekne kirliliğinin olmadığı, vatandaşların rahatlıkla denizi seyredebildiği iyi bir örneği sunacaklarını belirtti.

İmamoğlu, Bebek sahili ve Bebek Parkı’nda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Danışmanı Murat Ongun’un da eşlik ettiği gezi, İmamoğlu’nun sahilde; Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin’den aldığı mini bir sunumla başladı.

Sahildeki düzenlemenin, demir kalıp kazıklarla yapılıyor olmasının sıkı bir iş olduğunu anlatan İmamoğlu, “Birkaç avantaj elde ediyoruz hem Bebek Parkı'nı yeniledik hem buradaki sahil düzenlemesini toparlamış oluyoruz” dedi.

Farklı modelin Boğaz'da denendiğini belirten İmamoğlu şunları söyledi:

“Yani insanlar hem ön kademede hem arka kademede aynı anda Boğaz'ı izleyebilecekler. Burada bir temizlik de olacak. Yani burası tümden sahili açık güzel bir alanı olacak”

“Belli alanları insanlarımız izleyemiyor, yaşayamıyor. Burada bir nevi onun da iyi bir örneğini başlatmış olacağız. O da çalışmalarımızın içinde. Boğaz'ın tümünde böyle bir gözlem ve analiz yapıyoruz. Çünkü bazı yerlerde tekne olabilir, bazı yerlerde olmamalı. Özellikle, ticari teknelerle ilgili sorunlar var. Aşırı yüksek, büyük tekneler boğazın güzelliğini insanların görememesine, yaşayamamasına sebep oluyor. Bu noktada da burası örnek bir iş olarak ortaya çıkacak.”

"Eylül sonunda açılacak"

“Bebek Parkı'nın çok değerli bir biçimde toparlanması da güzel oldu. Orada ciddi de bir ağaç bakımı da yaptık. Özellikle eski çınarlarımızla ilgili. Pırıl pırıl bir park oldu. İnşallah güzel bir açılışı eylül sonunda yapıyor olacağız” (ANKA)