UKOME toplantısında 5 bin yeni taksi teklifi defalarca reddedilen İBB, atıl durumda bulunan araçları taksi olarak geri dönüştürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a kazandırılan bin taksiyle ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek." dedi.

"Her şeye rağmen; dünyada en çok metroyu da biz yaparız, eskimiş otobüs ve metrobüsleri de biz yenileriz, bozuk taksi sistemini de biz düzeltiriz. Kimse bundan şüphe etmesin.

Yeni bin taksi İstanbul’a hayırlı olsun. Değişim mücadelemiz devam edecek."

İmamoğlu, İstanbul'a kazandırılacak bin taksiyle ilgili şu açıklamaları yaptı:

"İstanbul’un yaşanan bir taksi sorunu olduğunu anlatmak lazım. Yani İstanbul’da yoğun bir biçimde taksi sorunu vardır. Bu taksi sorununun çözümünü engelleyen akıl, hangi akıl ise ben o akılla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu şehir 90’lı yılların başında 6-7 milyondan 20 milyona etkin nüfusa ulaşmıştır. 3 katı etkin nüfusa sahiptir İstanbul. Ama gelin görün ki taksi sayısı aynı. Daha dün bir vatandaş çevirdi ve korsan taksiye bindiğini söyledi. Bu kadar açık bir biçimde itiraf edilen bir sorunu çözümsüz bir şekilde yaklaşan ve yönetmelikle uydurma bir yönetmelikle UKOME’nin sandalye sayısını değiştirerek isteyen o akılla İstanbul halkı adına hesaplaşacağım."

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