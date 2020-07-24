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İmamoğlu, 'VIP krizinde' kendisi için hakaret ettiğini' savunan Fatih Portakal ile ilgili ilk kez konuştu

24 Temmuz 2020 00:29

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı'nda yaşanan VIP krizinde kendisi için "Hakaret ettiğini duydum" diyen gazeteci Fatih Portakal ile ilgili soruya, “Bir gün siyaset biter, iki arkadaş gibi otururuz, elbet söyleyeceklerim var ona” sözleriyle cevap verdi.

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