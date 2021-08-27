İmamoğlu: Umut ediyorum ki, Hacı Bektaş-ı Veli'nin o çağdaş duygularını en güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz

İstanbul’da Hacı Bektaş-ı Veli Etkinliği’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İnşallah umut ediyorum ki yüz yıllar öncesinden Hacı Bektaş-ı Veli’nin o çağdaş duygularını en iyi şekilde en güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz. İstanbul’u da buna layık dünyanın en güzel, en rahat, en huzurlu çocukları için, gençleri için, kadınları için kısacası her yaşayanı için özgür ama birbirine sevgiyle saygıyla bakan bir şehir yaparız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma etkinliğinde konuştu. İmamoğlu’nun konuşması şöyle:

“Sizlerle bir arada, bu güzel İstanbul’da, bu güzel İstanbul güzel gecede, İstanbulluların olan Yeni Kapı Meydanı’nda, bu toprakların o en derin vicdanlarından, en çağdaş seslerinden Hacı Bektaş-ı Veli’yi İstanbul’da anmanın onun duygularıyla, sözleriyle bir arada olmanın çok büyük keyfini yaşıyoruz. Sizlerle yaşıyoruz. Hoş geldiniz. Bu akşam aslında buraya çıkıp bir konuşma yapma niyetimiz açıkçası yoktu. Sanatçılarımız var onlar zaten gerekeni o kadar güzel söylüyorlar ki… Ama yarın akşam sizlerle bir arada olacak olan çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’yla sizi selamlayacağız. Dolayısıyla bu akşam bu heyecanı ve bu coşkuyu bu Hacı Bektaş-ı Veli’nin duygularıyla sanatçılarımızın sazıyla, sözüyle bir arada olma heyecanını görünce, duyunca arkadaşlarımız dedi ki mutlak selamlamalısınız. Onun için selamlıyorum sizi. Ama bu akşam da yalnız selamlamıyorum. CHP Sayın il başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla selamlıyorum. İnşallah umut ediyorum ki yüz yıllar öncesinden Hacı Bektaş-ı Veli’nin o çağdaş duygularını en iyi şekilde en güzel şekilde temsil eden bir nesil oluruz. İstanbul’u da buna layık dünyanın en güzel, en rahat, en huzurlu çocukları için, gençleri için, kadınları için kısacası her yaşayanı için özgür ama birbirine sevgiyle saygıyla bakan bir şehir yaparız. “

"Tüm dünyaya yayılmasına vesile olan emekçi kardeşlerimize minnet ve teşekkürler"

Ekrem İmamoğlu ile birlikte anma etkinliğine katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şöyle konuştu:

“Gelenekten geleceğe Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin ruhunu yaşayan, yaşatan sizlere kocaman bir alkış… Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin ruhunu yaşatanlara da koçman bir alkış… Bu ruhu hissederek, hep birlikte hissetmemize sebep olan, sadece Anadolu’ya değil tüm dünyaya yayılmasına vesile olan emekçi kardeşlerimize, sanatçılarımıza sonsuz minnet ve teşekkürler hepinize iyi geceler diliyoruz."