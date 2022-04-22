İmamoğlu: Toplumun huzurunu tek bir akla asla emanet edemeyiz

İmamoğlu, “Toplum olarak ayrışmaya değil, aynı sofrada buluşmaya ihtiyacımız var. Bugün hep birlikte, milletçe en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İnanç Masası; aralarında kültürel ve dini alanda hizmet veren sivil toplum örgütleri temsilcileri, yayıncılar ile mütedeyyin kanaat önderlerinin bulunduğu isimleri iftar sofrasında bir araya getirdi.

Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda düzenlenen iftar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. İftar sonrasında bir konuşma yapan İmamoğlu, son günlerde ülke olarak ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğimizi hatırlattı.

“Gıdaya erişmekte bile zorlanan birçok yurttaşımız olduğunu görüyor ve biliyoruz” diyen İmamoğlu, “Dayanışma ve yardımlaşmanın çok daha fazla önem kazandığı bugünlerde mübarek Ramazan ayının öğrettiği değerlere çok daha fazla gereksinim duyuyoruz. Paylaşmak, birlik ve beraberlik, merhamet, hoşgörü kılavuzumuz olacak. Bu zorlu günleri ancak israfı önleyerek, yurttaşlarımızın haklarını gözeterek, birbirimize destek olarak aşabiliriz” şeklinde konuştu.

Toplum olarak ayrışmaya değil, aynı sofrada buluşmaya ihtiyacımız olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kutuplaşmamalı, birleşmeli ve hep birlikte uyum içerisinde, daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız"

"Güzel Kuran'ımız gösteriyor ki, İslam; demokrasiyle, tartışma ve danışma kültürüyle, ortak akılla en üst uyumluluk gösterir. ‘Onların işleri, aralarında şura iledir' ifadesinin geçtiği Şura Suresi, bu konunun sureye isim verilecek kadar Kur'an-ı Kerim'de önemini gösteren değerli bir izdir, göstergedir.

Bugün hep birlikte, milletçe, belki de dünya, insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz ve ne yazık ki kaybettiğimiz konulardan biri de işte bu danışma, tartışma, istişare etme, bir arada düşünme, ortak akıl üretme kültürü ve anlayışıdır. Toplumun refahını, huzurunu, geleceğini, yönetimi tek bir akla, tek bir söze asla emanet edemeyiz. Bu, bizim inancımızda da var. Kutuplaşmamalı, birleşmeli ve hep birlikte uyum içerisinde, daha güzel bir gelecek için çalışmalıyız.

Bu zorlu ekonomik süreçten çıkıp, yeniden refaha, huzura, mutluluğa ulaşacağımız, tekrar güçlü bir birliktelik ve beraberlik içerisinde olacağımız çok güzel günlere çok yakın süreçte kavuşacağımızı inançla taşıdığımı belirtmek istiyorum. Allah, hepimize güzellikler nasip etsin. Haramdan uzak, hakka ve adalete yakın duranlardan olmayı nasip etsin. Hep birlikte huzur içerisinde yaşamayı nasip etsin."

Okunan dualar ve konuşmaların ardından, Türk tiyatrosunun duayen ismi Zihni Göktay, eski Ramazanları konu alan bir sahne performansı gerçekleştirdi.