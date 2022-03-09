İmamoğlu: Toplumsal cinsiyet eşitliğini kurumsallaştıracağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iştirak şirketi Spor İstanbul tarafından Bakırköy'deki Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Yaparım Bilirsin” başlıklı etkinliğe eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Etkinlikte konuşan İmamoğlu, “Kadın, eğer toplumda her hususta en az kendi oranı kadar olmaz ise o toplumda çağdaşlıktan, gelişmişlikten ya da geleceğe dair umuttan bahsetmek öyle çok da kolay değil. Sadece lafta kalır ve başarıya kavuşmaz” dedi.

Kadın haklarının, sadece kadınlar için değil bir toplum için değerli ve önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Kadının eşit haklarla var olmadığı bir toplum, eksik kalmış bir toplumdur"

“Burada konuştuğumuz mesele kadını savurmak değil, toplumu savunmak, toplumun geleceğini düşünmek. Çünkü, kesinlikle kadının eşit haklarla var olmadığı bir toplum, eksik kalmış bir toplumdur. Kadınlar, siyasetten sanata, ekonomiden sağlığa, turizmden spora her dalda var olmalı ve var oldukça aslında o alanlara hem itibar kazandırıyorlar hem de daha mutlu, daha huzurlu, daha doğru kararların alındığı bir kısım ekosistemler oluşuyor. Bu anlamda ben, bu verilen mücadelenin tek taraflı olmadığını ifade edeyim. Sadece kadınlar için burada değiliz. Aslında toplumumuz için ve milletimizin geleceği için buradayız.”

Annesi Hava Hanım ve eşi Dilek İmamoğlu'nu “mücadeleci” kadınlara örnek olarak gösteren İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Bugüne geldiğimizde siyaset yaşamımda, belediyecilik yaşamımda da gerçekten kadın yöneticilerimiz, görevlerine tutkuyla bağlı, kendi kişisel hedeflerinin önünde ideallerini tutan ağırlıkta sürece bakan çok kıymetli yol arkadaşlarım oldu. Çok kıymetli kadın yol arkadaşlarım, benim bugünkü bir başarım var ise, o başarımın en ön saftaki kişilikleridir, kişileridir. Onlara minnet duygularımı iletiyorum buradan. O bakımdan kadınların mutlak sporda olmasını sağlamak şart.”

"Toplumsal cinsiyet eşitliği meselesini kurumumuzda kurumsallaştırmak istiyoruz"