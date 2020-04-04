İmamoğlu seçim kampanyasına 5 Pollie ödülü

Dünya siyasi iletişim sektörünün önemli ödülü Amerikan Siyasi Danışmanlar Derneği'nin 51’nci Pollie Ödül töreni, Koronavirüs önlemleri nedeniyle dün gece online olarak Washington'da yapıldı. Online ödül töreninde 2019 İmamoğlu seçim kampanyaları 5 Pollie ödülünü birden kazandı.

İmamoğlu Kampanya Direktörü ve Öykü Ajans Başkanı Necati Özkan “Dijital reklam filmleri" kategorisinde yarışan “Bisiklet”le Altın, “İstanbul Senin” filmiyle Gümüş, “Futbol” filmiyle de Gümüş Pollie ödülünü tek başına aldı.

“Bisiklet” filmi aynı zamanda "Televizyon filmleri" kategorisinde Gümüş Pollie, bütün kategorileri kapsayan Overall kampanyalar kategorisinde ise Bronz Pollie kazandı.

Özkan, İmamoğlu kampanyasıyla başvurdukları 4 uluslararası yarışmada 14 Polaris, 4 Felis, 5 Reed ve 5 Pollie olmak üzere toplam 29 ödül kazandıklarını söyleyerek, “Koronavirüs günlerinde çok iyi geldi bu haber”dedi.

Gümüş Pollie ödülünü alan "Futbol" filmi

Altın Pollie ödülü alan 'Bisiklet' filmi