İmamoğlu: Randevu talep etmeden önce Kılıçdaroğlu'dan izin aldım

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep etmeden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin aldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamalar üzerine konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu sabah resmî yazılı davetimize Sayın Cumhurbaşkanının bu kadar kısa zamanda olumlu yanıt vermesinden memnun oldum. Ben parti disiplini olan bir CHP üyesiyim. Zaten Sayın Erdoğan'dan randevu talep etmeden önce genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan izin aldım. Genel başkanımız bu konularda çok anlayışlıdır. Daha önce Başbakan iken Sayın Binali Yıldırım ile de görüşmüştüm. O görüşme için de izin almıştım. Görüşmenin günü ve yeri hakkında resmi yanıt geldiği zaman bilgimiz olacak. Ev sahibi olmadığım için bir yer söyleyemem."

Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Benim kapım herkese açık. Ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz Bay Kemal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile arası pek iyi değil. Ama Bay Kemal'den izin alırsa, seve seve karşılarım. Kahveyse kahve, çaysa çay onu da ikram ederim" demişti.