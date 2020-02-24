İmamoğlu'nun seçim kampanyasına ödül

Campaings & Elections Dergisi tarafından ABD’nin Atlanta’da kentinde düzenlenen 2020 Reeds Ödülleri töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart ve 23 Haziran seçim kampanyaları en iyi uluslararası seçim kampanyası seçildi.

Dünyanın dört bir tarafından yüzlerce kampanyayla yarışan ve toplamda 5 ödüle layık görülen İstanbul'un yerel seçim kampanyası, aynı zamanda ABD dışında en çok ödül kazanan kampanya oldu.

Atlanta The Ritz Carlton otelinde düzenlenen ödül törenine katılan İmamoğlu’nun Kampanya Direktörü ve Öykü Ajans Başkanı Necati Özkan “Bu değerli ödülleri 16 milyon İstanbullu ve İmamoğlu kampanyasına emek veren binlerce demokrasi kahramanı adına kabul etmekten onur duyuyorum” diyerek teslim aldı.

31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimleri için hazırladıkları kampanyaların yardımıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da son 50 yılın en yük oy oranlarıyla seçildiğini hatırlatan Necati Özkan, kampanyaları ile şimdiye 3 uluslararası yarışmaya başvurduklarını ve geçen sene Avrupa Polaris Ödülleri’de 14, Felis Ödüllerinde ise 3 ödül kazandıklarını; Reeds Ödülleri ile İmamoğlu kampanyasıyla kazandıkları toplam ödül sayılarının 22’ye çıktığını ve bunun global bir rekor olduğunu açıkladı.

30 yıla aşkın bir süredir düzenlenen C&E Reeds Ödülleri’ne dünyanın her tarafından başvuran yerel, ulusal ve başkanlık seçim kampanyaları Amerikalı uzmanlardan oluşan 300 kişilik büyük jüri tarafından üç kademede oylanıyor. 2020 Reeds Awards’ta İmamoğlu kampanyasının ödül kazandığı kategoriler şöyle:

- En iyi uluslararası reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi uluslararası online reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi Avrupalı online video reklam kampanyası (tüm kategorilerde)

- En iyi Avrupalı TV reklam kampanyası (“Bisiklet” filmi ile)

- En iyi Avrupalı online video (“Istanbul Senin” filmi ile) ödüllerini kazandı.

2020 Reeds Ödülleri için tıklayın.