İmamoğlu’ndan vakıf ve dernek açıklaması: O günler bitti, geçmiş geçmişte kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP yönetimindeyken TÜRGEV ile yapılan ve yeni yönetimin iptal ettiği yurt protokolü nedeniyle açılan dava hakkında “Geçmiş, geçmişte kaldı. O günler bitti” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehir belediyesinin tarihinde ilk kez açtığı öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

İmamoğlu kendisine yöneltilen TÜRGEV sorusuna, "Hukuk bir karar vermiştir, itirazlar yapılır, süreçler incelenir o ayrı bir şey ama İBB geçmişte bazı vakıflara tüm masraflarını karşılayarak, yurt imkanı vererek o vakıfların gençlere hizmet etmesini -nasıl hizmet ettiği ile alakalı bir bilgim yok- sağlıyordu. Şimdi biz İBB olarak yurtlarımızı açıyoruz ve hizmet ediyoruz" dedi.

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İmamoğlu şöyle devam etti:

"16 milyonluk bir kentte 1 milyon 200 bine yakın üniversite gencinin olduğu şehirde İBB'nin yurt yatak sayısı sıfırdı. Bunun sebebi ne? İşte o bahsettiğiniz isimde olan vakıflara veya derneklere böyle imkan sağlanıyordu. İBB'nin artık böyle bir kapısı yok. Büyükşehir belediyesinin kendi yurtları var. Açmaya devam edecek. Tabii ki yargı bir karar vermiştir. Bakılır, edilir, incelenir, araştırılır. Bizi ilgilendiren tarafı bu..."

Bahsi geçen vakıfların yurtlarda sağladığı imkanlar verilen imkanlarla ilgili bir şeffaflık olmadığını belirterek bu konuda kamuoyunun da bilgisinin bulunmadığını söyleyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Burası devletin yurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamuya ait bir yurt vakfa ihtiyacı yok ki…Ben vakıfların yurt açmasına karşı değilim.

Gitsinler açsınlar. Bina kiralasınlar yapsınlar. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bina tutacak, kirasını verecek, inşaatını yapacak. Yetmedi yemeğini verecek. Bir vakfa yurt tahsisi yapacak.

Bir de diyecek ki sen öğrenci okut. Ya niçin? Kim o vakıf? Kimin çocukları, ailesi ya da kimler? Hangi iş insanları orada vakıfta yönetici? Temiz iş yapan vakıfları tenzih ederim. Ama bazı vakıflarla ilgili kamuoyunun da kabulü yok. İnsanların vicdanının da kabulü yok.

İBB yurtlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm unsurlarına uygun, çağdaş bir biçimde fikri hür, vicdanı hür, hiçbir yönlendirme yapılmayan kurumlara dönüştürüldüğünü vurguladı.

Geçmiş, geçmişte kaldı. O günler bitti. O günler bitmeye devam edecek. Onun için devletiminiz kurumlarını güçlendireceğiz.

Birilerinin aile ya da akraba vakıflarını değil kurumlarımızı güçlendireceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni güçlendireceğiz. Başka kurumlarımız var bizim.

Türk Hava Kurumu gibi başka kurumlarımız var. Bunları güçlendirelim. Bunlara el verelim, ayağa kaldıralım.

Bu kurumlar, yüz yıllık kurumlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzyıllardır var ve bu şehrin insanlarına hizmet ediyor, etmeye devam edecek. Geçmiş bitmiştir. Önümüze bakıyoruz."