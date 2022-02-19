İmamoğlu'ndan Ukrayna krizi yorumu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir. Ukrayna ve Rusya arasındaki barışçıl bir diyalog için hazırız. Karadeniz dayanışma ile kazanacak." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda, “Şehirlerin Rolü: Demokraside Ezber Bozanlar” başlıklı panelde konuştu. İmamoğlu, "Ben aslen Karadenizliyim. Karadeniz kıyısındaki Trabzon'da doğdum. Karadeniz çok özel bi coğrafyadır ve değişik kültürleri barındırır. Bir Karadenizli olarak Karadeniz'de barış istiyorum. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"21. yüzyılda Avrupa'da savaş olmamalı"

"Ben aslen Karadenizliyim. Karadeniz kıyısındaki Trabzon'da doğdum. Karadeniz çok özel bi coğrafyadır ve değişik kültürleri barındırır. Bir Karadenizli olarak Karadeniz'de barış istiyorum. Dolayısıyla Ukrayna ve Rusya arasında daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca NATO ve Rusya ile, Avrupa ve Rusya ile daha fazla diyalog gerektiğini düşünüyorum. Bizim o coğrafyada barışa ihtiyacımız var. 21. yüzyılda Avrupa'da savaş olmamalı. Umarım bu coğrafyada barış olur. İstanbul barış görüşmeleri için hazırdır. Hükümetimiz de bu konuda teklifte bulunmuştu. Başka bir şehirde de olsa iki ülke bir araya gelmelidir. Barış için bir çözüm ya da bir yol bulmak zorundalar.